Turnerinnen gelingt Premiere in der Kreisliga B

Zum ersten Mal sind die Turnerinnen der SF Schwendi mit einer Mannschaft im Ligasystem des Schwäbischen Turnerbundes gestartet, und das mit großem Erfolg. Bereits Mitte Oktober war für sie Premiere in der Kreisliga B Staffel 4 in Friedrichshafen-Ailingen, bei der acht Mannschaften an zwei Wettkampftagen am Start waren.

Im Team von Schwendi turnten Jasmin Berg, Luisa Kieselbach, Maya Kunkel, Jennifer Menhard, Salome Schlichting und Katharina Thanner. Sie hatten intensiv mit den Trainern Holger Vogelmann und Gabi Bürk trainiert und waren motiviert, ihre Kür-Übungen im Wettkampf zu zeigen.

Der erste Liga-Wettkampf in Ailingen verlief erfolgversprechend. Die Schwendier turnten einen hervorragenden Wettkampf und waren von Anfang an die dominierende Mannschaft. Diesen ersten Platz gaben sie bis zum Ende des Wettkampfes nicht mehr ab und siegten mit 146,65 Punkten vor der TS Friedrichshafen und dem TSV Laichingen.

Am zweiten Wettkampftag in Wangen musste die Mannschaft auf die Leistungsträgerin Jennifer Menhard verzichten, die sich im Training verletzt hatte. Liv Grete Vogelmann ergänzte die Mannschaft an drei Geräten. Es reichte in Wangen zwar nicht zum Sieg, dennoch belegten sie hinter Friedrichshafen den zweiten Platz mit 142,20 Punkten. Melanie Barth war an beiden Wettkämpfen als Kampfrichterin im Einsatz.

Mit Spannung erwarteten die acht Mannschaften die Siegerehrung, bei der beide Wettkämpfe zusammengezählt werden. Die Erst- und Zweitplatzierten steigen direkt in die nächsthöhere Liga auf. Platz drei geht in die Relegation. Schwendi hatte letztendlich in der Gesamtwertung mit 288,85 Punkten hauchdünn die Nase vorn vor der TS Friedrichshafen mit 288,75 Punkten. Somit ging die Meisterschaft mit dem Pokal an Schwendi und das Team steigt in der nächsten Saison in die Kreisliga A auf.