Mit Fotos: So war die Theaterpremiere des SC Schönebürg

Weitere Aufführungen von „Alles neu macht der Mai“ finden in der Kreuzberghalle Schönebürg statt am Mittwoch, 4. Januar um 13.30 Uhr (Seniorenvorstellung bei Kaffee und Kuchen) sowie um 20 Uhr. Ebenso wird gespielt am Donnerstag, 5., und Freitag, 6. Januar, jeweils um 20 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Karten zur Seniorenvorstellung kosten fünf Euro, Tickets für die Abendvorstellungen acht Euro.