Tobias Guter ist Rekordfußballspieler

Grund zum Feiern gab es beim letzten Heimspiel auf dem Sießener Sportgelände. Tobias Guter ist nun offiziell als Rekordfußballspieler mit den meisten Spielen im Aktivenbereich in der über 50-jährigen Vereinsgeschichte der Sportfreunde Sießen im Wald ausgezeichnet worden.

Bereits seit 20 Jahren schnürt er die Kickschuhe in den Herrenmannschaften „seiner Blau-Gelben“ und kann mittlerweile auf 20 Spielzeiten im Aktivenbereich mit 537 absolvierten Spielen zurückblicken. damit hat er den bisherigen Rekordhalter Manfred Breitner vom Thron gestoßen. Wenn man bedenkt, dass Guter nahezu alle seine Spiele in der ersten Mannschaft absolviert hat, dann ist das eine sehr große sportliche Leistung und ein „großartiger Rekord“. In der letzten Zeit findet sich der torgefährliche Linksfuß gerne auch mal im Kader der Reserve wieder, was seine Mannschaftskollegen aus der „Zweiten“ sehr zu schätzen wissen.

Tobias Guter hat auch schon viele schöne sportliche Erfolge gefeiert, man denke nur an Meisterschaften und die zwei Aufstiege der ersten Herrenmannschaft in die Kreisliga A zurück. Zudem trug er mehrfach den Titel des „vereinsinternen Torschützenkönigs“ und er ist der „beste Torschütze der Sportfreunde Sießen im Wald aller Zeiten“. Bei seiner Ehrung für 500 Spiele erhielt er mit dem „Goldenen Vereinsbaum“ bereits die höchstmögliche Auszeichnung, die ein aktiver Spieler bei den Sportfreunden Sießen erreichen kann.

Doch nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch durch seine gesamte ehrenamtliche Tätigkeit im Verein, ist der Ausgezeichnete eine wichtige Stütze. Die vergangenen Jahre ist er für den Verein in seiner Funktion als Kassierer im Gesamtverein der Sportfreunde Sießen im Wald noch wertvoller geworden. Für seine besondere Ehrung und Auszeichnung, seine große Vereinstreue zu den Sportfreuden und sein besonderes Engagement gab es für den „Sportkameraden Tobias“ einen „herzlichen Glückwunsch“, ein ganz herzliches und verdientes „Dankeschön“ und eine Ehrengabe durch den Abteilungsleiter Fußball, Raffael Eberle.