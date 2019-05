Tobias Guter bricht bald den Rekord

Sießen im Wald – Schon wieder eine besondere und eher seltene Ehrung für einen besonderen Fußballer der Sportfreunde Sießen i. W. und damit Grund zum Feiern gab es bei einem der letzten Heimspiele auf dem Sießener Sportgelände. Die Abteilungsleiter Raffael Eberle und Raphael Mahle bedankten sich bei Tobias Guter für die bemerkenswerte Anzahl von 500 Spielen bei den Aktiven und überreichten den „Goldenen Vereinsbaum“.

Tobias Guter kann mittlerweile sogar schon über 500 Spiele vorweisen und erhielt mit dem goldenen Vereinsbaum die höchstmögliche Auszeichnung, welche ein aktiver Spieler bei den Sportfreunden Sießen erreichen kann.

Bereits seit über 16 Jahren schnürt Tobias Guter mittlerweile die Kickstiefel in der Herrenmannschaft der Blau-Gelben. Mit seinen aktuell 508 Spielen findet er sich auf Rang 2 der ewigen Rekordspieler wieder und ist auf dem besten Weg, den bisherigen Rekordspieler Manfred Breitner (522 Spiele) vom Thron zu stoßen.

Wenn man bedenkt, dass Guter nahezu alle seine Spiele in der ersten Mannschaft absolviert hat, dann ist das eine sehr große sportliche Leistung. In der letzten Zeit findet sich der torgefährliche Linksfuß gerne auch mal im Kader der Reserve wieder, was seine Mannschaftskollegen aus der Zweiten sehr zu schätzen wissen.

Viele sportliche Erfolge

Tobias Guter hat auch schon viele schöne sportliche Erfolge gefeiert, man denke nur an die Meisterschaft im Jahr 2012 zurück. Doch nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch durch seine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein, ist der Geehrte eine wichtige Säule eines aktiven Vereinslebens. Tobias Guter hat das wichtige Amt des Vereinskassiers bei den Sportfreunden Sießen inne.

Somit kommen zum Trainings- und Spielbetrieb noch Vorstandssitzungen und sicher noch ein paar Stunden am heimischen Schreibtisch hinzu. Für seine große Treue zu den Sportfreuden und sein besonderes Engagement gab es für den Sportkameraden Tobias ein herzliches „Vergelts Gott“ .