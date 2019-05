Timea Flaig verfehlt knapp das Podest

Die aus Schwendi kommende und für den SSV Ulm 1846 an den Start gehende Kunstturnerin Timea Flaig hat in Hoheneck nur knapp das Podest bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Kunstturnen verfehlt. Mit 41,10 Punkten landete die 17-Jährige hinter der Heidenheimerin Elisa Kuen (45,60), Tabea Preisendanz (43,20) und ihrer Teamkollegin Natalie Wolfgang (42,40) auf dem vierten Platz.

Am Boden konnte Timea Flaig allerdings die baden-württembergische Vizemeisterschaft erturnen. Mit einer fast fehlerfreien Übung erreichte sie 10,85 Punkte und verfehlte den Titel nur um 0,05 Punkte. Den Titel holte sich ihre Teamkollegin Evelyn Reisig mit 10,90 Punkten.

Wer Timea Flaig und ihre Teamkolleginnen live erleben will, hat am kommenden Wochenende die Gelegenheit dazu. Der SSV Ulm 1846 richtet den zweiten Wettkampftag der Kunstturnbundesliga im Sportzentrum Kuhberg aus. 24 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Bundesliga starten am Samstag, 11. Mai, ab 13 Uhr in den Wettkampf. Timea Flaig wird in der der zweiten Mannschaft des SSV Ulm 1846 am Sonntagvormittag (12. Mai) ab 9.45 Uhr auf Punktejagd gehen.