Theatergruppe Schönebürg spielt vor ausverkauftem Haus

„Vorhang auf“ hat es für die Theatergruppe des SC Schönebürg zu Ostern nach über zwei Jahren Abstinenz aufgrund Corona geheißen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler stellten ihr künstlerisches Talent im Stück „Der Heilige Antonius“ voll unter Beweis.

Groß war die Nachfrage nach Tickets bei den ersten drei Vorstellungen; somit konnten die Künstler vor ausverkaufter Halle ihr Stück darbieten und als Lohn den anhaltenden Applaus des Publikums empfangen.

In dem Dreiakter geht es um die seit Generationen zerstrittenen Gemeinden Ober- und Unterochsenheim. Der Ursprung des Streits: Die gemeinsame Dorfkirche mit der hölzernen Statue des Heiligen Antonius, die genau auf der Gemarkungsgrenze steht. Zermürbt vom Dauerstreit des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden aus Oberochsenheim und seiner Stellvertreterin Frida Öchsle aus Unterochsenheim hat der altgediente Pfarrer einen Nervenzusammenbruch erlitten.

Der neu eingetroffene Aushilfspfarrer glaubt optimistisch, die Streithähne versöhnen zu können – ein Irrglaube. Die Einzigen, die sich verstehen, sind die beiden Kinder der verfeindeten Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und Mesner Peter Hägele. Als das bischöfliche Ordinariat in Person von Direktor Dr. Dr. von Heiligenberg unerwartet auftaucht, glauben alle, dies sei wegen der Streitigkeiten, doch sehr schnell werden sie eines Besseren belehrt.

Bei der Aufführung konnte gelacht und geschmunzelt werden. Da die Realität im Osten Europas aber leider anders aussieht, möchte der Sportclub einen Beitrag leisten und spendet einen Teil der Einnahmen an die Kriegsopfer in der Ukraine.

Für die beiden Abendvorstellungen am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. April, jeweils 20 Uhr, gibt es noch einige wenige Karten. Diese kann man am heutigen Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr unter Telefon 07353/3300 reservieren oder an der Abendkasse erwerben. Für die Kindervorstellung am 21. April um 13.30 Uhr wird ein Spendenkässchen aufgestellt. Der Saal öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn.