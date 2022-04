Theatergruppe des SC Schönebürg lädt an Ostern zur Premiere ein

Vorhang auf heißt an Ostern in Schönebürg. Die Theatergruppe des SC Schönebürg führt in der Kreuzberghalle den „Heiligen Antonius“ auf, eine Komöde in drei Akten. Die Kartenvorbestellung ist ab Montag, 4. April, möglich.

Im Mittelpunkt des Stücks steht der Konflikt zwischen den beiden Gemeinden Ober- und Unterochsenheim. Die beiden Orte sind seit Generationen zutiefst zerstritten. Dummerweise aber steht die gemeinsame Dorfkirche mit der hölzernen Statue des heiligen Antonius genau auf der Gemarkungsgrenze, wodurch es immer wieder Konfliktpotenzial gibt. Zermürbt vom Dauerstreit des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Hermann Hägele, gespielt von Rainer Hochdorfer, aus Oberochsenheim und seiner Stellvertreterin Frida Öchsle (Silvia Koch) aus Unterochsenheim hat der altgediente Pfarrer einen Nervenzusammenbruch erlitten.

Seine Krankheitsvertretung Pfarrer Schimmelmann, gespielt von Michael Hochdorfer, wird von der resoluten Pfarrhaushälterin Erna (Laura Waibel) und der guten Seele Maria (Sina Kempter) bereits empfangen. Der Aushilfspfarrer glaubt optimistisch, die Streithähne versöhnen zu können, was sich jedoch als Irrglaube herausstellt.

Die Einzigen, die sich verstehen, sind die beiden Kinder der verfeindeten Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, die Organistin Sabine Öchsle (Stefanie Schließer) und Mesner Peter Hägele (Mario Schupp). Als Thorsten Hochdorfer in der Rolle des bischöflichen Ordinariats-Direktors Dr. Dr. von Heiligenberg unerwartet auftaucht, glauben alle, dies sei wegen der Streitigkeiten. Doch sehr schnell werden sie eines Besseren belehrt.

Das Theaterteam wird vervollständigt durch die Regisseure Frank Schmid und Benjamin Ersing und das Team Maske mit Valentina Heudorfer, Nicole Schick, Aline Kempter und Viola Schmid. Kommt mal ein Akteur auf der Bühne mit seinem Text ins Straucheln, helfen die beiden Souffleusen Lisa Münst und Alina Steinle weiter.

Zum ersten Mal auf die Bühne der Kreuzberghalle kommt das Stück am Samstag, 16. April. Um 13.30 Uhr ist Seniorenvorstellung mit Kaffee und Kuchen, die Abendvorstellung folgt um 20 Uhr. Weitere Abendtermine sind jeweils um 20 Uhr am Sonntag, 17., Montag, 18., Donnerstag, 21., und Freitag, 22. April. Die Kindervorstellung findet am Donnerstag, 21. April, um 13.30 Uhr statt.

Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn. Die Theatergruppe Schönebürg spendet einen Teil der Einnahmen aus dem Kartenverkauf als Sonderhilfe an die Kriegsopfer der Ukraine.