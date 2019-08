Tennisdamen souverän Meister

Die dritte Damenmannschaft der Schwendier Tennisabteilung hatte in der Verbandsrunde durchweg die ersten Teams der gegnerischen Vereine zum Kontrahenten in der Bezirksliga. Wie sich herausstellte, meisterten die Tennisspielerinnen aus Schwendi diese Aufgaben makellos. Sie gewannen alle sechs Begegnungen, wurden Meisterinnen in der Bezirksliga und schafften dadurch den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Das Bild zeigt die erfolgreichen Spielerinnen (v.l.): Leonie Reichl, Kim Matits, Manuela Jöchle, Sofia Heinz, Luisa Kieselbach, Chiara Matits, Nicole Jans, Rebecca Schuler, Selina Heudorfer. Foto: Bernd Baur