Talent, Training und Teamgeist

Tobias „Jäger“ Mayr hat das Double geschafft. Im Dezember 2015 hievten ihn die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ mit einem 77-prozentigen Votum auf den Thron des Sportlers des Monats. Als Bezirksliga-Fußballer damals. Im März 2019 wurde ihm diese Ehre erneut zuteil. Jetzt aber als Tennisspieler, der seit 20 Jahren für die Schwendier Tennisabteilung mit markanten sportlichen Erfolgen zum Schläger greift.

Sportlich zweigleisig spielt Tobias Mayr schon seit Kindheitsbeinen. Als sechsjähriger Knirps jagte er auf dem grünen Rasen dem großen Leder-Fußball hinterher. Doch zeitgleich entdeckte Tobias Mayr eine weitere Sportart, bei der der Ball kleiner und das Spielfeld mit rotem Sand bedeckt ist. „Mein Vater hat Tennis gespielt und es war naheliegend, dass ich Tennis auch ausprobiere“, blickt Tobias Mayr 20 Jahre zurück. Es war damals diese Zeit, in der Schwendi im Kleinfeldtennis für landesweite Furore sorgte. Auch Tobias Mayr kam unter die Fittiche von „Kleinfeld-Papst“ Josef Lerch, der als Trainer die Grundlagen bei der goldenen Schwendier Spielergeneration legte. Und das Talent von Tobias Mayr erkannte.

Nicht verwunderlich, dass dieser alsbald in einem homogenen Team nach sportlichen Lorbeeren griff. Kleinfeld-Landesmeister durfte sich Tobias Mayr mehrmals nennen, „sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel habe ich vieles gewonnen“. Eine gewisse Umstellung war es für ihn, als er mit zehn Jahren die Filzkugel dann im Großfeld punktebringend platzieren musste. Doch auch das gelang, wenn auch nicht verbunden mit schlagzeilenträchtigen Erfolgen. Zum Ende seiner Karriere im Jugendbereich klappte es dann doch noch. Tobias Mayr wurde U 18-Bezirksmeister, seine Formkurve ging von nun an steil nach oben. Zu diesem Zeitpunkt war er schon zwei Jahre fester Bestandteil der ersten Herrenmannschaft der Schwendier Tennisabteilung. Und in all den Jahren bis heute mit ein Garant für deren bemerkenswertes Abschneiden in den Verbandsrunden.

Nicht so trainingsfleißig

Der 26-jährige Tobias Mayr, der Wirtschaftswissenschaften in Konstanz studiert hat und seit November 2017 bei der Firma Liebherr in Biberach im Vertrieb arbeitet, kann es manchmal selber nicht glauben. „Die letzten Jahre brachten bei mir eine überraschend positive Entwicklung im Tennis, zumal ich so viel gar nicht trainiere“, zeigt sich Tobias Mayr verwundert.

Wenn überhaupt trainiere er nur einmal die Woche. Im Sommer, wenn der Fußball Pause hat, „kann es dann schon ein bisschen mehr sein“, lächelt er. Im Tennis sei er eben talentierter als im Fußball, ergänzt „Jäger“, wie der von seinen Sportskameraden genannt wird. Diese Einschätzung teilt Philipp Staible, Mannschaftsführer des Schwendier Tennisteams. „Tobias ist auf dem Tennisplatz ein 150-prozentiger Kämpfer, der sich eine unglaubliche Klasse angeeignet hat und der Cleverness und Qualität gut kombiniert“, urteilt Staible. Von den Grundschlägen her spiele Tobias Mayr das schnellste Tennis im Team. Mit seiner Vorhand-Peitsche erreicht er ein unglaubliches Tempo, seine Zauber-Returns versetzen Tennisinteressierte regelmäßig in Begeisterung. Logische Konsequenz seines erfolgreichen Spiels: In der nächsten Rangliste wird sich Tobias Mayr in Leistungsklasse zwei (bisher vier) hochspielen. Den letzten Schritt zur LK 1 wird er wohl nicht in Angriff nehmen, „das geht nur über Turniere“. Und ein Turnierspieler ist Tobias Mayr, ein ruhiger Zeitgenosse, eher nicht, „seit der Jugend spiele ich keine Turniere mehr“.

Teamgeist ist entscheidend

Für ihn steht der Einzelsport Tennis im Gefüge einer Mannschaft im Vordergrund. „In Schwendi ist das super mit meinen Jungs“, schwärmt Tobias Mayr. Hier hat er Mitspieler, „mit denen ich schon ewig spiele, mit denen ich groß geworden bin“. Aber auch junge Nachwuchsspieler sind jetzt dabei. „Der Teamgeist ist für mich entscheidend und der passt in Schwendi“, ist er vom Mannschafts-Kollektiv angetan. Dieses ist ein Stück weit mitverantwortlich, dass die Herren 1 mit Tobias Mayr, der bisher von Tennisverletzungen verschont blieb, große sportliche Erfolge gebührend feiern konnten. Als da wären die Aufstiege in die Württembergstaffel (Winterrunde) und in die Oberliga in den Sommersaisonen 2010 und 2017. Auch der geschaffte Oberliga-Klassenerhalt 2018 in einer spielstarken Gruppe zählt Tobias Mayr zu den Highlights seiner Tenniskarriere.

Diese will er, vorerst noch parallel zum Fußball, so lange wie möglich als Schwendier Teamspieler in der Oberliga fortsetzen. „Hier geht es zur Sache, es herrscht ein gutes Niveau, du hast immer gute Gegner, die Aufgaben sind herausfordernd für mich“, listet er Gründe auf, die für ihn Anreiz genug sind. Und aktuell sieht es für den Oberliga-Tennisspieler Tobias Mayr ganz gut aus. Mit seinem Schwendier Team rangiert er in der laufenden Saison mit einer positiven Punktbilanz auf Platz drei in der Gruppe mit acht Mannschaften.