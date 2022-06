Tag der offenen Tür und viel Sport

Der Tag der offenen Tür des Reit- und Fahrvereins Schwendi íst ein großer Erfolg gewesen. Daran angeschlossen war ein Jugendtag, und der Sport kam auf der Reitanlage nicht zu kurz.

So hatte sich die Jugendgruppe für kleine Gäste einiges einfallen lassen: Es gab unter anderem eine Hüpfburg, Hufeisen werfen, einen Steckenpferdparcours und Sackhüpfen. Allen Interessierten wurden Führungen auf der Anlage angeboten. Im Viereck wurde währenddessen um Preise geritten: Die erste Prüfung war Dressur der Klasse A*, die auch Qualifikationsprüfung für die Kreismeisterschaftén des Pferdesportkreises Biberach waren. Siegerin wurde Alina Gronmayer vom RFV Kißlegg mit Calle Blomqvist. Nur zwei Zehntel dahinter platzierte sich Saskia Oettlin mit Lascona vom gastgebenden Verein. Amelie Schiener (ebenfalls RFV Schwendi) wurde Fünfte. In der Dressurprüfung Kl. E wurde in zwei Abteilungen gewertet. Alina Gronmayer auf Calle Blomqvist gewann die erste und Antonia Bretzel (RVG Biberach) mit Wenya die zweite Abteilung. Sarah Hunger (RFV Schwendi) belegte mit Utina und Frau Mayer die Plätze fünf und sieben. Auch hier ging es um Punkte für die Kreismeisterschaften.

In den Reiterwettbewerben gab es für den Schwendier Nachwuchs viele erfreuliche Platzierungen. Auf Ratina gewann Amelie Weckerle, Leonie Braig wurde mit Frau Mayer Zweite im Reitwettbewerb Schritt-Trab-Galopp. Im Reiterwettbewerb Schritt-Trab gewannen Anna Faude auf Hafi und Lina Braig auf Pepsi in ihrer jeweiligen Abteilung, Lina Denzel auf Rina und Jara Hänle auf Duncan wurden Zweite. Ronja Kermmerer auf Pepsi, Marie Dorm auf Duncan, Sirin Pröll ebenfalls auf Duncan, Marike Kühnle auf Hafi und Valerie Bailer auf Ciara wurden Dritte.

Für den RFV geht es am kommenden Wochenende weiter, da findet nach zweijähriger Pause das Pfingstturnier statt. Von Samstag bis Montag sind im Springreiten rund 550 Starts vorgesehen in Prüfungen, von Führzügelklasse bis Klasse M*; in einigen Prüfungen geht es um Punkte für die Kreismeisterschaften. Start am Samstag ist um 9.30 Uhr mit der Stilspringprüfung Kl. A*, gefolgt vom Springen Kl A**, dem Springreiterwettbewerb und um 15.45 Uhr der Punktespringprüfung Kl. L als Tageshöhepunkt.

Am Sonntag geht es um 9.30 Uhr los mit einer Springprüfung Kl A*. Um 13.30 ist eine Vorführung der BRH-Rettungshundestaffel, ehe um 14.30 Uhr eine Stilspringprüfung der Kl. L und um 15.30 Uhr eine Mannschaftsspringprüfung der Kl. A* beginnt. Am Montag wird um 9 Uhr mit einer Springprüfung der Kl. A** gestartet, danach sind die Jungpferde in einer Springpferdeprüfung Kl. A** dran. Um die Mittagszeit zeigen die Voltigierer des RFV ihr Können. Es folgen eine Führzügelklasse, ein L-Springen und um 15.30 Uhr als Höhepunkt die Springprüfung Kl. M* mit Siegerunde. Weitere Infos gibt es unter www.rfv-schwendi.de.