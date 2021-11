Tafeln sollen an Orsenhausener Juden erinnern

Bislang erinnert vor Ort nichts an die Geschichte der früheren jüdischen Gemeinschaft in Orsenhausen. Auf Anregung des Ortsvorstehers Werner Jans will die Gemeinde Schwendi nun zwei Tafeln anbringen lassen. Eine Tafel am Waldrand soll den Standort des früheren jüdischen Friedhofs markieren. Eine weitere Tafel in der Weiherstraße (ehemals „Judengässle“) soll auf den einstigen Standort der Synagoge verweisen. Hier sollen Interessierte künftig auch in knapper Form einige Informationen über die Geschichte der Orsenhausener Juden finden.

In der aktuellen Ausgabe der „Heimatkundlichen Blätter für den Kreis Biberach“ stellt Volker Strähle die Geschichte der Orsenhausener Juden im 16. und 17. Jahrhundert vor. Auch die „Schwäbische Zeitung“ berichtete am vergangenen Freitag über die mindestens 150 Jahre lang existierende jüdische Gemeinde.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat der Ortsvorsteher Jans die Initiative ergriffen: Er setzte sich dafür ein, an zwei Stellen an das einstige jüdische Leben in Orsenhausen zu erinnern. Der Ortsschaftsrat hat das Vorhaben in seiner Sitzung Ende Oktober einmütig unterstützt. Anwesend war in der Sitzung auch Schwendis Bürgermeister Wolfgang Späth.

Werner Jans schlägt vor, am Rande des Waldstücks „Judengräber“, dessen Benennung auf den früheren jüdischen Friedhof verweist, eine Holztafel anzubringen. Unklar ist noch, an welcher Stelle in der Weiherstraße auf die Geschichte des „Judengässle“ und die frühere Synagoge hingewiesen wird. Das jüdische Bethaus befand sich wahrscheinlich einst auf dem heutigen Grundstück Weiherstraße 12. Auch über die Gestaltung und technische Umsetzung der Tafel muss erst noch entschieden werden.

Voraussichtlich werden die beiden Tafeln im kommenden Jahr aufgestellt. Ein Beschluss des Schwendier Gemeinderats ist dafür nicht notwendig, teilte Bürgermeister Späth mit. Er unterstützt das Vorhaben. „Die Geschichte der Orsenhausener Juden ist Teil der Ortsgeschichte und sollte nicht in Vergessenheit geraten“, sagte er.