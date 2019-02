Susi und Pauline kommen im neuen Kindergarten an

Im Rahmen der Elternbeiratssitzung im neu eingeweihten Kindergarten St. Franziskus in Schwendi wurden die Anwesenden von Vertretern der Dorffasnet Schwendi überrascht. Anne Feger, Birgit Kugler, Anna und Christine Ott, Stefan Bammert sowie Klaus Schillinger brachten zwei neue Mitglieder des Kindergartens mit: Susi und Pauline. Dabei handelt es sich um zwei Holzpferde, Mutter und Tochter.

Da die Dorffasnet Schwendi, organisiert von der Kirchengemeinde, dem Musikverein, den Sportfreunden und der Narrenzunft, nicht gewinnorientiert ausgerichtet ist, werden immer wieder Teile der Einnahmen für gemeinnützige Zwecke zurückgegeben. In diesem Jahr wurde der neue Kindergarten für eine Spende ausgewählt. Im Vorfeld hatten sich die Organisatoren überlegt, womit man den Kindern eine Freude machen könnte. Dabei kamen sie zu dem Entschluss, einen tierischen Auftritt hinzulegen. Das große Pferd Susi und die kleine Pauline geben den Kindern die Chance auf ein erstes, fast realistisches Reiterlebnis. Der Kopf lässt sich auf und ab bewegen, so können sie mit abgesenktem Kopf grasen oder ihn beim Reiten hochhalten. Mit leicht geöffnetem Maul lassen sie sich füttern und auftrensen. Die Mähne und der Schweif sind aus reiner Schurwolle und lassen sich kämmen, frisieren oder fürs Turnier einflechten. Im Rahmen der Sicherheit wurde darauf geachtet, dass die Pferde als Spielgeräte für Kindergärten zugelassen sind.

Die Kindergartenleiterin Brigitte Angele und die Gruppenleiterin Melanie Tränkle nahmen die Spende gerne entgegen, und auch die Elternbeiräte dankten mit großem Applaus. Den Kindern wurde die neue Errungenschaft dann offiziell im Rahmen des Singkreises vorgestellt. Die Begeisterung fand keine Grenze, Susi und Pauline wurden sofort in Beschlag genommen. Auch anwesende Eltern waren begeistert. Manche gestanden leise, dass sie sich so tolle Spielgeräte auch in ihrer Kindheit gewünscht hätten.

Diese Reaktionen bestätigen die Organisatoren der Dorffasnet in ihrer Arbeit und motivieren sie, so auch weiterzumachen. Die neunte Dorffasnet findet heuer am 2. März in der Veranstaltungshalle in Schwendi statt. Es wird schon fleißig geprobt, um wieder ein interessantes und lustiges Programm präsentieren zu können.