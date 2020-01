Sternsinger sammeln 2230 Euro

Auch in diesem Jahr waren wieder Kinder und Jugendliche aus Bußmannshausen am Dreikönigstag unterwegs, um als Sternsinger den Segen in jedes Haus zu tragen. Betreut und bestens vorbereitet auf ihren Dienst wurden die Sternsinger von Ingrid Jöchle und ihrem Team. Den ganzen Tag waren die Sternsinger unterwegs und konnten so die stolze Summe von 2230,65 Euro für Kinder, denen es nicht so gut geht, sammeln.

