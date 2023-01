Sternsinger sammeln 1255 Euro

Am Vorabend des Dreikönigstages ist der Aussegnungsgottesdienst feierlich von Pfarrer Ziellenbach zelebriert worden. Dieser wurde vom Sternsingerteam und der Musikgruppe „Music meets Friends“ mitgestaltet.

Am Dreikönigstag zogen dann neun Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen durch Großschafhausen, um den Segensaufkleber und Segensspruch an die Haushalte zu überbringen.

1255 Euro, nach eigenen Angaben ein Rekorderlös, wurde in Großschafhausen gesammelt. Dieser kommt der diesjährigen Sternsingeraktion zugute, die unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht.