Sternsinger-Aktion ist ein Erfolg

Am 6. und 7. Januar waren wieder die Sternsinger in Schwendi unterwegs. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche und der Aussendung durch Pfarrer Martin Ziellenbach ging es los. Eine Rekordzahl von 38 Mädchen und Buben in zehn Gruppen brachten mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ den Segensspruch „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen. Besonders erfreulich war dieses Jahr, dass in Wain nach mehrjähriger Pause wieder eine Gruppe von Kindern aus dem Ort unterwegs waren.

Begleitet wurden die Kinder bei ihrer engagierten Aktion von einigen Eltern. Das fünfköpfige Sternsinger-Team um Martin Heininger sorgte im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf.

Am Samstagabend gab es dann für alle Sternsinger noch eine tolle Abschlussparty im Feuerwehrhaus in Schwendi. Bei Schnitzel und Pommes konnten die Kinder die individuellen Erlebnisse gemeinsam teilen und gemeinsam Spaß haben.

2023 steht die Aktion unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Weltweit setzen sich die Projektpartner der Sternsinger dafür ein, dass Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, dass sie Geborgenheit und Liebe erfahren und ihre Rechte gestärkt werden. Sie setzen sich auch dafür ein, dass Kinder ihre Bedürfnisse ausdrücken können. Nur wenn sie ihre Rechte kennen, können sie diese auch einfordern. Kinder und Jugendliche, die körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt erfahren mussten, werden in den Projekten der Sternsinger psycho-sozial betreut und begleitet.