Stefan Wiest verlängert in Schwendi

Der Fußball-Bezirksligist SF Schwendi hat vor dem Beginn der Rückrunde den Vertrag mit Trainer Stefan Wiest um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilt der Verein mit. Auch auf dem Transfermarkt wurde der Club tätig und verpflichtete Außenverteidiger Yannick Harsch vom FV Illertissen II.

Die Sportfreunde stecken mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga. Mit dabei ist seit dem Trainingsstart auch Zugang Yannick Harsch. Der Weg des 20-Jährigen, der seine Fußballkarriere in Schwendi begann, führte über Olympia Laupheim, den SSV Ulm 1846 und den FV Illertissen wieder zurück zu seinem Heimatverein. „Es ist super, dass der Wechsel in der Winterpause so problemlos über die Bühne ging. Yannick passt perfekt zur Mannschaft und in das System des Trainers“, freut sich Spielleiter Matthias Neuer über den Zugang.

Die Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Wiest wurde derweil bis zum Sommer 2020 verlängert. Wiest hatte die SFS im Juli 2018 nach einer sehr schweren Saison übernommen, in der sich die Schwendier lange mit dem Abstiegskampf beschäftigen mussten. „Mit dem Verlauf der Hinrunde sind wir hochzufrieden und freuen uns natürlich sehr, dass Stefan Wiest auch für die kommende Saison zugesagt hat“, sagt Neuer. Auch der Trainer freut sich über die Vertragsverlängerung. „Der Verein ist sehr gut geführt und ich finde hier eine lernwillige Mannschaft vor“, so Wiest. „Ich möchte das Team individuell und mannschaftstaktisch weiterentwickeln.“

Trainerteam bleibt zusammen

Cheftrainer Wiest wird auch in der kommenden Saison weiterhin von Torwarttrainer Jochen Mensch und den beiden Co-Trainern Benjamin Friedrich und Andreas Schmid unterstützt werden. Auch bei der zweiten Mannschaft setzten die SFS auf Kontinuität und haben sich mit Trainer Alexander Lerch auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt.