Sportwochenende als „würdiges Jubiläumsfest“

Die Fußballabteilung der Sportfreunde Schwendi zeichnet sich im Jubiläumsjahr „100 Jahre Fußball in Schwendi 1922–2022“ durch besondere Aktionen aus. Nach verschiedenen Aktivitäten im Lauf des Jahres folgte nun das „Große Sportwochenende 100 Jahre Fußball SFS“ auf dem Sportgelände der Sportfreunde Schwendi.

Gutes Wetter, viel Fußballsport, ehemalige und jetzige aktive Fußballer und Funktionäre, viele Besucher sowie Geselligkeit und Unterhaltung: Die Fußballsportlerfamilie der Sportfreunde feierte am Sportwochenende ein „würdiges Jubiläumsfest“. Es begann am Freitagabend mit einem Highlight: dem „SFS-Traditions-Legendenspiel“. Unter dem Motto „1000 Spiele Magge Lauber“ standen das „Team Magge“ und „Heiners AH-Auswahl“ gegenüber.

An dem Abend kamen bei den vielen ehemaligen und jetzigen Fußballern und Funktionären Erinnerungen an die „guten alten Sportzeiten“ auf, in denen die Fußballer der Sportfreunde noch in der Landesliga spielten. Markus Lauber, den alle nur „Magge“ nennen, wurde kürzlich ja für die bemerkenswerte Zahl von 1000 Spielen bei den Aktiven der SF Schwendi mit besonderen Aus-zeichnungen, Ehrungen und Dankesworten geehrt. Fußball-Abteilungsleiter Thomas Rohmer erinnerte in seiner Begrüßung am Freitagabend an diese „herausragenden Verdienste, wahrscheinlich unerreichbar für die Ewigkeit“. Das von Markus Lauber zusammengestellte, jüngere Team gewann mit „Magge“ (Lauber: „A bissle auch mein großes 1000er-Spiel“) gegen das von Heiner Dreyer gechoachte „AH-Team“ aus AH-Spielern umliegender Vereine 8:1. Im Anschluss an das Spiel war „Partyabend“ mit der Live-Band „Hotline“.

Der Samstag stand im Zeichen des Rottal-Cups mit den Mannschaften SF Bronnen, SV Burgrieden, FV Rot bei Laupheim und den gastgebenden SF Schwendi. Titelverteidiger des wegen Corona 2019 letztmals ausgetragenen Turniers waren die SF Bronnen. Gestartet wurde gleich mit zwei Halbfinalbegegnungen, was von Spielern und Fans in der frühen Phase der Saison gut angenommen wurde. Am Ende setzte sich Burgrieden im Finale gegen Schwendi durch. Die Ergebnisse: Halbfinale: FV Rot – SV Burgrieden 0:3, SF Schwendi – SF Bronnen 6:5 (2:2) nach Elfmeterschießen; Spiel um Platz 3: Rot – Bronnen 1:3; Finale: Burgrieden – Schwendi 2:1.

Bei bestem Fußballwetter kamen die Zuschauer auch technisch guten Fußball zu sehen, und alle Mannschaften befleißigten sich einer fairen Spielweise, trotz Einsatz und Ehrgeiz, weil Spiele Rottal - Derbycharakter“ besaßen. Dies hob auch Abteilungsleiter Thomas Rohmer hervor, der mit Spielleiter Matthias Neuer die Siegerehrung vornahm. Unter großem Jubel übergab er den Rottal-Cup an die siegreiche Mannschaft aus Burgrieden.

Am Abend traf man sich mit mehr als 500 meist jugendlichen Besuchern zum „Das-Ding-Party-bash“ mit DJ FeBo. Bei fetziger Musik, prima Unterhaltung und coolen Drinks wurde kräftig gefeiert . Und das „friedlich und ohne größere Vorkommnisse“, so Rohmer. Gut angenommen wurde auch das „schwäbische Mittagessen“, das im und um das Sportheim serviert wurde. „Erfreulich hier war“ , so Rohmer, „dass man Besucherinnen und Besucher gesehen hat, die sonst nicht auf den Sportplatz gehen.“

Beim F-Jugendturnier auf Kleinfeld mit acht Mannschaften, darunter Olympia Laupheim, SC Schönebürg und SV Baltringen, gab es keine Sieger, sondern nur glückliche Pokalgewinner, die Jugendleiter Oliver Kattner jeweils an die Kinder verteilte. Abends ließ man das „gelungene Sportwochenende“ gemütlich im Sportheim ausklingen mit einem zufriedenen Abteilungsleiter Thomas Rohmer in seinem Resümee: „Das waren drei tolle sportliche und gesellige Tage, es war ein würdiges Jubiläumsfest mit viel Zu-spruch und Anerkennung“. Er dankte allen, „die mitgemacht und uns unterstützt haben, und lobte sein ganzes Team, auf das ich ganz stolz bin“.

Im Herbst findet in der Veranstaltungshalle in Schwendi noch eine Jubiläumsfeier „100 Jahre Fußball in Schwendi“ mit Grußworten, Rückblick, Ehrungen und Kabarett statt.