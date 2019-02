Sportmanager möchte Bürgermeister in Schwendi werden

Am letzten Tag der Bewerbungsfrist hat ein weiterer Lokalmatador seine Bewerbung um den Bürgermeisterposten in Schwendi abgegeben: Thomas Rohmer aus Schwendi möchte am 24. März zum Nachfolger von Günther Karremann gewählt werden. Der 36-Jährige ist damit der dritte Kandidat nach Christian Wölfle aus Kleinschafhausen und Wolfgang Späth aus Ochsenhausen.

Rohmer ist katholisch, ledig – und er tritt als parteiloser Bewerber an. „Gemeindepolitik sollte sich an der Sache orientieren und nicht an der Parteizugehörigkeit“, lautet seine Maxime. In Schwendi kennt er sich aus, denn er ist dort aufgewachsen und hat nach der Mittleren Reife eine kaufmännische Ausbildung bei der Firma HAM in Hörenhausen gemacht und anschließend seinen Zivildienst beim ASB in Orsenhausen abgeleistet.

Für den FC Augsburg und VfR Aalen gearbeitet

Von 2004 bis 2008 arbeitete Thomas Rohmer als Versicherungsfachmann für die Württembergische Versicherungs AG, danach verlegte er sein berufliches Tätigkeitsfeld in den Profifußball: Er war von 2008 bis 2012 als Projekt- und Teammanager beim FC Augsburg, von 2012 bis 2013 als stellvertretender Geschäftsstellenleiter und Teammanager beim VfR Aalen und von 2014 bis 2017 als Teammanager und Assistent der Geschäftsführung beim 1. FC Heidenheim angestellt.

Ich bin zwar nicht zu hundert Prozent vom Fach, habe in meinem Berufsleben aber stets Führungspositionen bekleidet. Thomas Rohmer

Seit dem Jahr 2017 arbeitet Thomas Rohmer als Leiter für den Bereich Organisation & Projekte bei der Württembergischen Versicherungs AG in Schwendi, seit 2018 ist er Geschäftsführer der Rohmer Immobilien GmbH in Schwendi und nebenberuflicher Leiter des Spielbetriebs beim Fußball-Regionalligisten SSV Ulm 1846.

Viele Gespräche mit Bürgern geführt

„Ich bin zwar nicht zu hundert Prozent vom Fach, habe in meinem Berufsleben aber stets Führungspositionen bekleidet und Verantwortung für Mitarbeiter gehabt. Ich bin deshalb ein geeigneter Kandidat für den Bürgermeisterposten“, sagte Thomas Rohmer am Montag in einem kurzen SZ-Gespräch.

Seit Herbst habe er zahlreiche Gespräche mit Schwendier Bürgern geführt. „Es sind auch viele Leute auf mich zugekommen, und das hat mich in meinem Beschluss gestärkt, zu kandidieren“, erklärte er.

„Aus der Gemeinde, für die Gemeinde“

Wenn er gewählt wird, möchte er „zusammen mit dem Gemeinderat und der sehr gut aufgestellten Verwaltung viele richtungsweisende Vorhaben umsetzen und den erfolgreichen Weg fortführen, den Günther Karremann in den 24 Jahren seiner Amtszeit beschritten hat“. Er wolle das „überdurchschnittliche Ehrenamt und intakte Vereinsleben“ in Schwendi weiter stärken. Dabei liege ihm die Gesamtgemeinde am Herzen. Sein Motto sei: „Aus der Gemeinde, für die Gemeinde.“

