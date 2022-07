Sportfreunde Sießen laden zum achten „Sießener Teufelslauf“

Mit den „teuflichsten Kilometern Oberschwabens“ werben die Sportfreunde Sießen im Wald im Rahmen ihres Sportfestes 2022 für ihren „8. Sießener Teufelslauf“, der am Freitag, 15. Juli, in Sießen im Wald stattfindet.

Nach zwei Jahren Corona-Pause haben sich die Organisatoren in diesem Jahr etwas Neues überlegt. Neben den „teuflischen 16 Kilometer“ gibt es in diesem Jahr auch eine Strecke mit nur fünf Kilometer Länge. „Wir haben nur eine zweite Strecke für die, die nicht soweit laufen möchten und für Walker mit dazu genommen“, so Andreas Stocker vom Organisationsteam des Veranstalters. Um die Erfolgsgeschichte dieses Crosslaufes fortzuführen, sind neue Läuferinnen und Läufer jederzeit willkommen.

Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet ein anspruchsvoller Lauf, der hauptsächlich in bewaldetem Gebiet im Weihungstal rund um Sießen im Wald verläuft, wobei die Beschaffenheit der fünf und 16 Kilometer langen Crosslaufstrecken aus 95 Prozent Waldweg besteht. Der Hauptlauf, der „Teufelslauf“, startet die „teuflischen 16 Kilometer“ um 17.45 Uhr und die „teuflischen fünf Kilometer“ um 18 Uhr jeweils am Sportgelände der Sportfreunde Sießen im Wald. Der Kinder- und Schülerlauf über 500 und 1500 Meter startet bereits um 17 Uhr ebenfalls auf dem Sportgelände.

Die Startunterlagen werden am Veranstaltungstag von 16.30 bis 17.30 Uhr am Vereinsheim (beim Sportgelände) in Sießen im Wald ausgegeben. Die Startgebühr beträgt bei Voranmeldung für 16 Kilometer - 19 Euro und für fünf Kilometer elf Euro, die Nachmeldegebühr beträgt fünf Euro. Der Kinder- und Schülerlauf ist kostenlos. Die Klasseneinteilung ist folgendermaßen: Kinder von sechs Jahre bis zehn Jahre, Schüler von elf Jahre bis 15 Jahre, sowie der „Teufelslauf“ (männlich/ weiblich) jeweils ohne Alterklassen.

Es gibt auch eine Teamwertung, wobei ein Team aus drei Läufern besteht. Die Zeitmessung erfolgt manuell, beim Kinder- und Schülerlauf erfolgt keine Zeitmessung. Nicht erlaubt beim Laufen sind Babyjogger und Kinderwagen.