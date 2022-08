Sportfreunde feiern im „kleinen Rahmen“ nach

1970 sind die Sportfreunde Sießen im Wald gegründet worden. Daher hätten im Jahr 2020 verschiedene Jubiläumsfestlichkeiten zu „50 Jahre Sportfreunde Sießen im Wald“ angestanden – doch dann kam Corona dazwischen. Doch jetzt feierten die Sportfreunde Sießen am Rande des Sportfest mit Iller-Weihungspokalturnier ihr 50.Vereinsjubiläum im „kleinen Rahmen“ nach.

Die Idee, in Sießen wieder einen Sportverein zu gründen wurde ab 1969 intensiv unter den sportbegeisterten Gemeindemitgliedern diskutiert. So organisierte man Treffen und man traf sich auch im früheren „Gasthaus zur Traube“ in Hörenhausen, um eventuell mit dem TSV Wain eine Spielgemeinschaft zu gründen. Zu dieser Versammlung stieß auch Harald Leber, seinerzeit Rektor der Grundschule Sießen im Wald, obwohl er, wie er mal erzählte, zu dieser „überhaupt keinen Bock hatte“ und erst von seiner Frau zum Besuch dazu überredet wurde. Diese Versammlung war die Geburtsstunde der Sportfreunde Sießen im Wald. Unter der Leitung von Harald Leber bereiteten Xaver Schenk jun. und Franz Wohnhaas aus Hörenhausen, Josef Brugger und Georg Ruepp aus Weihungszell sowie Erwin Keller aus Jetzhöfe die Satzung, die Abteilungsversammlung, die Wahlen und die Gründungsversammlung vor. Harald Leber hatte damals ausdrücklich festgehalten, dass der neue Verein als Nachfolger des früheren „Sportvereins Sießen“ durch mehrere Sportarten auf eine breite Basis gestellt werden sollte. Am 3. März 1970 wurde der neue Verein, bei dem sich schon über 70 Mitglieder angemeldet hatten, offiziell unter dem Namen „Sportfreunde Sießen im Wald“ gegründet.

Während heute die Abteilungen Turnen, Fußball, Ski und Tennis zu den Säulen im Verein geworden sind, waren in den Anfängen Abteilungen wie Volkswandern, Bergsteigen, Tischtennis und Motorsport mit dabei. Mit erweiterten und verbesserten Sportmöglichkeiten stieg im Laufe der Jahre auch die Mitgliederzahl auf aktuell über 500 Mitglieder, von denen die Mehrzahl in einer oder mehreren Abteilungen aktiv ist. Eines der größten Highlights in der 50-jährigen Vereinsgeschichte war der Bau des Sportheims und dessen Einweihung im Jahre 1999. Neben den sportlichen Aktivitäten führen alle Abteilungen auch eine Vielzahl von anderen Aktionen, sportliche und gesellige Veranstaltungen und Feste in der Gemeinde durch und sind somit ein wichtiges Mitglied der örtlichen Dorfgemeinschaft. So werden etwa viermal im Jahr Altpapiersammlungen durchgeführt. Auch steht die Jugendarbeit in den Abteilungen mit an vorderster Stelle.

Etliche Ehrengäste waren auch zum Sportfest gekommen, um das runde Jubiläum mit zu feiern. Außerdem waren alle ehemaligen Vorsitzenden der SF Sießen im Wald, zum Fest eingeladen und folgten, soweit gesundheitlich möglich, der Einladung. Beim Festakt überbrachten Staffelleiter Hubert Übelhör und der stellvertretende Bezirksvorsitzende Jochen Oelmayer vom Bezirk Riss, den Fußballern eine Trophäe vom Württembergischen Fußballverband für „50 Jahre Fußball in Sießen“. Elisabeth Walcher-Strobel kam in ihrer Funktion als Präsidentin des Sportkreises Biberach zusammen mit Matthias Brugger und überreichte dem Vorsitzenden Rupert Mahle neben einem Wimpel auch ein Geldgeschenk. Alle lobten den „gut organisierten und aktiven Verein“ und fanden nette Worte für die Wertschätzung der erfolgreichen Vereinsarbeit. Der langjährige Vorsitzende Josef Arzt erhielt eine besondere Auszeichnung. Er erhielt die Ehrennadel in Silber vom Württembergischen Landessportbund überreicht. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung“, resümierte Vorsitzender Rupert Mahle, der „allen für die Unterstützung“ dankte und der sich auch für die Zukunft einen „lebendigen Verein“ wünscht.