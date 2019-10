Sportclub Schönebürg veranstaltet Schwäbisches Mittagessen

Der Sportclub Schönebürg veranstaltet am Sonntag, 6. Oktober, im Sportheim ein „Schwäbisches Mittagessen“. Laut Sportclub gibt es Saumagen, Krustenbraten und Schnitzel mit Beilagen und Salat. Es werden zwei Essenszeiten angeboten: um 11 Uhr und um 12.30 Uhr. Essen können in der Zeit von 11.30 bis 12 Uhr abgeholt werden. Telefonische Voranmeldungen für das Essen sind notwendig. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 07353/1202 am Freitag, 5. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, und am Samstag, 6. Oktober, von 14 bis 18 Uhr. Dies gilt auch für Abholungen.