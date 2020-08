Spende für Radio 7 Drachenkinder: Simone Wohnhas hat ein Herz für Kinder

Mit einer spontane Aktion hat Simone Wohnhas aus Hörenhausen auch in diesem Jahr die Aktion „Radio 7 – Drachenkinder“ unterstützt.

Zusammen mit ihrer Freundin Kerstin Nachtigall hatte sie schon in den vergangenen drei Jahren kreative Ideen und Aktionen für die „Drachenkinder“ umgesetzt; dieses Jahr jedoch fehlten die passenden Projekte, und so wollten sich die beiden Freundinnen mal „eine Pause gönnen“. Doch der Zufall brachte es mit sich, dass bei ihrem Holz zum häuslichen Verbrennen hier besondere Wurzelstücke dabei waren, welche die „kreative Ader“ der Floristin ansprachen. „Da kam mir die Idee, daraus was zu machen“, so Simone Wohnhas.

Da es eine so spontane Aktion war, entschloss sie sich, nach Absprache mit ihrer Freundin es in diesem Jahr alleine zu machen. Dabei legte sie auch „viele Nachtschichten“ ein, „damit auch die Kinder nicht vernachlässigt werden“. So entstanden für einen guten Zweck gesteckte Lichterketten und Teelichter mit Kerzen. Diese wurden noch vor der Corona-Pandemie auf Märkten in Lonsee und Weihungszell verkauft, aber auch sonstige Abnehmer interessierten sich für die kreativen kleinen Kunstwerke. Die Abnahme war so gut, „dass ich immer wieder neue Exemplare anfertigen und für Nachschub sorgen musste“, freut sich Simone Wohnhas.

Auch nach Jahren habe sie immer noch Motivation und Lust genug, sich für die „Drachenkinder“ zu engagieren. Das Ergebnis ihrer Bemühungen ist ein Reinerlös von 900 Euro, die sie der Radio-7-Aktion spendet. Simone Wohnhas bedankt sich auch für das Interesse und die Unterstützung der Aktion seitens der Bevölkerung.