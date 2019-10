Solistin Regina Ströbele interpretiert bekannte Lieder von Johann Strauß

Das Weinfest des Männergesangvereins „Cäcilia“ hat erneut viele Besucher in die herbstlich geschmückte Gemeindehalle in Sießen im Wald gelockt. Die Sießener Sänger, der Männergesangverein Hegelhofen und der Schülerchor der Grundschule Sießen begeisterten mit ihren erfrischenden Liedern das Publikum.

Die 25 Grundschüler eröffneten gemeinsam mit den 22 Sängern der „Cäcilia“ das Freundschaftssingen mit „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffey, wobei die Kinder auch die anderen Lieder auswendig und mit beschwingten Bewegungen sangen. Das honorierte das Publikum mit stürmischem Beifall, der verdientermaßen auch der Chorleiterin Anni Rueß und Herbert Blank als souveräner Begleiter an der Gitarre galt.

Motiviert durch das prächtige Herbstwetter begrüßte der durch einige Gastsänger verstärkte Männergesangverein „Cäcilia“ das Publikum mit der Volksweise „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ von Rudolf Desch. Die Titel „d’Schwobamädle“ aus der Feder von Hans Süssmuth und eine Huldigung an den „Rüdisheimer Wein“ leiteten zu Herbert Grönemeyers „Mambo“, arrangiert von Oliver Gies, über.

Freudig agierende Sänger

In besonderer Erwartungshaltung begrüßten die Zuhörer den Männergesangverein Hegelhofen bei seinem Debüt in der Sießener Gemeindehalle. Schon die ersten Töne des von Udo Jürgens bearbeiteten Liedes „Zeig mir den Platz an der Sonne“ versprachen gute Unterhaltung. Chorleiter Dominik Herkommer dirigierte und begleitete die mit spürbarer Freude agierenden Sänger aus der bayerischen Nachbarschaft souverän. Durch glückliche Umstände kam der Auftritt der Gäste und der Solistin Regina Ströbele, der Tochter des Vorsitzenden des Sießer Chors, zustande. Als besonderen Genuss interpretierte sie das „Schwipslied“ von Johann Strauß und die temperamentvolle „Julischka aus Budapest“ aus der Operette „Maske in Blau“.

Zwischen weiteren Chorvorträgen der Hegelhofer Sänger, wie „Aber bitte mit Sahne“ , You Raise Me Up“, dem Loblied auf Weingott „Bacchus“ und „Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller“, rundeten die Beiträge der „Cäcilia“ unter dem Dirigat von Janine Liebisch das Konzert ab.

Zwischen den Darbietungen und in der Pause rezitierte Fidelis Braig meist schwäbische Anekdoten, Schwänke und Gedichte, die vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen wurden. Braig, ein Garant für guten Humor beim Weinfest, wurde eine Ehrung zuteil: Im Auftrag des Deutschen Chorverbands zeichnete der Vorsitzende des Chorverbands Ulm, Bezirk Süd, Dieter Joos, den Jubilar für 60 Jahre aktives Singen und 37 Jahre Chorleiter-Tätigkeit mit einer Urkunde und Ehrennadel aus. Bei bester Stimmungs- und Tanzmusik mit dem Duo „La Vita“ klang die erfolgreiche Veranstaltung aus.