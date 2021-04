So wurde die langjährige Mesnerin in Schwendi in den Ruhestand verabschiedet

Für Mathilde Merkle ist der Ostersonntag jüngst von doppelter Bedeutung gewesen. Nicht nur die Auferstehung Jesu, das wichtigste Fest im christlichen Jahreslauf, wird an diesem Tag gefeiert. Den Festgottesdienst hat die katholische Pfarrei Sankt Stephanus auch zum Anlass genommen, sich von der langjährigen Mesnerin zu verabschieden.

Dank für 15 Jahre Zuverlässigkeit

Im Anschluss an den von ihm festlich zelebrierten Gottesdienst verabschiedete Pfarrer Martin Ziellenbach im Namen der Kirchengemeinde und des Kirchengemeinderats Mathilde Merkle offiziell als Mesnerin: „Für Ihren langjährigen Mesnerdienst, den Sie mit Liebe und Herzblut ausübten, möchten wir Ihnen von ganzem Herzen ‚Vergelt’s Gott‘ sagen.“ Fast 15 Jahre habe sie als zuverlässige, humorvolle und freundliche Ansprechpartnerin die zahlreichen Aufgaben trotz ihres hohen Alters bis Ende Dezember 2020 gemeistert.

Nicht nur bei Tauffeiern, Hochzeiten und Beerdigungen verrichtete Mathilde Merkle zahlreiche Tätigkeiten. Zu diesem Amt gehören unter anderem auch die Instandhaltung und Bereitstellung der liturgischen Geräte, das tägliche Auf- und Zuschließen der Kirche, das Herrichten der liturgischen Gewänder für Pfarrer und Ministranten und vieles mehr. Vor drei Jahren arbeitete sie ungefragt die neuen Mesner in ihre Aufgaben ein, was ihr auch bestens gelungen ist, wie Pfarrer Ziellenbach bestätigt.

Ihre Art sorgt für harmonische Stimmung in der Sakristei

„Ihre offene, herzliche, humorvolle, optimistische und gutmütige Art hat wesentlich dazu beigetragen, dass eine harmonische Stimmung in der Sakristei herrschte“, zollte der Pfarrer der Mesnerin, die als erste Frau in der Sankt-Stephanus-Kirche in diesem Amt tätig war, Anerkennung.

Herzlich bedankt haben sich auch die Ministranten für das Engagement von Mathilde Merkle. Dominik Heinz betonte: „Sie haben immer darauf geachtet, dass die Gewänder richtig sitzen – sogar heute!“ Als Dank bekam die scheidende Mesnerin einen großen Blumenstrauß überreicht.

Wie die Mesnerin reagiert

Mit einem kleinen Geschenk und etwas Bedauern verabschiedete Pfarrer Ziellenbach die Mesnerin in den wohlverdienten Ruhestand und wünschte ihr „alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes reichen Segen“.

Die Dankesworte und Anerkennungen sowie der Applaus der Gottesdienstbesucher brachten Mathilde Merkle zum Strahlen: „Herzliches Vergelt’s Gott!“ Für sie sei es keine Pflicht, sondern eine Ehre gewesen, Mesnerin zu sein, sagte sie nach dem Gottesdienst.