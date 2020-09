So startet Schwendi in die Saison

Am Samstag, 19. September, eröffnet die dritte Herrenmannschaft die Saison 2020/21 für die Tischtennisabteilung der Sportfreunde Schwendi. Trotz der Freude auf die neue Saison nach einer langen Sommerpause blickt die Abteilung auch sehr gerne auf die vergangenen Jahre zurück. In einer Pressemitteilung schildert die Abteilung einige Höhepunkte und Herausforderungen.

Mit dem Abstieg aus der Verbandsklasse und der folgenden Auflösung der ersten Herrenmannschaft spielt Schwendi erstmals seit der Saison 2003/04 nicht mehr in einer überregionalen Spielklasse. Zudem gibt es in der kommenden Saison vorerst keine Jugendmannschaft mehr, die Damenmannschaft wurde bereits vor drei Jahren aufgelöst.

Etwas vor der Jahrtausendwende war die Abteilung ebenfalls in einer schwierigen Situation mit deutlichen Parallelen zur heutigen. Auch damals standen einige Leistungsträger für den aktiven Spielbetrieb nicht mehr zur Verfügung und es kam zum sportlichen Abstieg. Die Trendwende schaffte Schwendi damals durch eine Neuausrichtung mit dem klaren Fokus auf der Jugendarbeit. Durch den neuen Schwung profitierte die Abteilung in der gesamten Breite, erklärt die Abteilung. So folgten erste Bezirksmeistertitel bei den Jugendlichen und die zweite Herrenmannschaft konnte innerhalb kürzester Zeit viermal bis in die Bezirksklasse aufsteigen.

Im Jahr 2003 folgte dann der wichtige Aufstieg in die Bezirksliga, der damals ersten überregionalen Liga. Schwendi etablierte sich nach Angaben der Abteilung im Bezirk zur ersten Adresse hervorragender Jugendarbeit. Ein besonderes Highlight der Vereinsgeschichte war dann der Aufstieg 2006/07 in die Landesliga mit der „Familienmannschaft Mayr“. Komplettiert wurde die Mannschaft um Benjamin, Günter, Tobias, Markus und Michael Mayr durch Gerhard Neubauer. In derselben Saison konnten fünf weitere Mannschaften, unter anderem die Herren II und Damen Meisterschaften einspielen.

Die Jugendarbeit sowie sportliche Erfolge führten zu einer euphorischen Stimmung in der Abteilung und die Mitgliederzahlen stiegen rasant an. Aussichtsreiche Talente wie Damian Zech und Johannes Ruf, die zusammen mit Benjamin Mayr erfolgreich in den Jugendmannschaften des TTF Liebherr Ochsenhausen spielten, seien angetan gewesen vom Konzept der Tischtennisfreunde, so die Abteilung. Sie verstärkten in der Folge die erste Herrenmannschaft. Daraufhin stieg die erste Herrenmannschaft in die Verbandsklasse auf. Sie konnte die Klasse für drei Jahre halten, obwohl viele Konkurrenten hohe Summen an Spieler bezahlten.

Mit dem Abstieg aus der Verbandsklasse im Jahr 2014/15 kamen jedoch erste Probleme. Einige Leistungsträger kehrten dem aktiven Spielgeschehen den Rücken und andere aussichtsreiche Talente wie Nico Wenger oder Fabian Dolderer verließen den Verein. Auch für die Damenmannschaft war nach der Saison 2016/17 vorerst Schluss.

Trotzdem gelang der ersten Herrenmannschaft in der Saison 2018/19 noch einmal der Aufstieg in die Verbandsklasse. Einen großen Teil zu diesem Erfolg trug Tobias Mayr bei. Er war zwei Jahre lang der beste Spieler der Landesliga und verlor kaum ein Match, berichtet die Abteilung. Für ihn und Linus Leven kam dann der Abstieg aus der Verbandsklasse und die Auflösung ihrer langjährigen Mannschaft aufgrund Spielermangels sehr schmerzhaft.

Nun stehen die Sportfreunde nach 20 sehr erfolgreichen Jahren wieder vor einer neuen Herausforderung. In der kommenden Saison geht Schwendi mit drei Herrenmannschaften, die erste in der Bezirksliga, an den Start. Der Altersdurchschnitt der drei Teams ist erfreulich jung und einige aussichtsreiche Spieler aus der eigenen Jugend werden ihr Können unter Beweis stellen.