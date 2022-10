Sießener Weinfest mit Chor und Band

Das 49. Sießener Weinfest ist am Samstag, 29. Oktober, veranstaltet wieder vom Männergesangverein „Cäcilia“. Neues und Bewährtes versprechen ein unterhaltsames Weinfest in der herbstlich geschmückten Sießener Gemeindehalle mit neuer Beleuchtung. Während bislang das Fest am Sonntagnachmittag begann, findet es jetzt aus organisatorischen Gründen am Samstagabend statt. Zusammen mit dem neuformierten Kinder- und Schulchor der Grundschulen Sießen im Wald/ Orsenhausen wird der Sießener Männerchor,verstärkt durch Sänger vom MGV Bußmannshausen, für den gesanglichen Part beim Weinfest sorgen. Für das leibliche Wohl werben die Sänger „mit einem großen Weinangebot an ausgewählten, erlesenen Weinen und dem bekannt guten Essen“. Die Nina Falk- Band bittet zum Tanz. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr.