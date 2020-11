„Sießener Weihnacht“ fällt aus

Die „Sießener Weihnacht“ findet in diesem Jahr nicht statt. Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

Wie im vergangenen Jahr sollten Gesangs- und Bläsergruppen auftreten. Das ist aktuell nicht möglich. „Schon die für ein solches Event notwendige Vorbereitung wäre bei den vielen Mitwirkenden wegen der Vorschriften und Einschränkungen nicht möglich gewesen“, sagt Wilfried Thanner, Dirigent und Musikdirektor des Musikvereins (MV) Hörenhausen. Für die geplante Veranstaltung in der Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena in Sießen im Wald haben die Verantwortlichen „große Probleme gesehen“.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr hatte die Musikveranstaltung mehr als 500 Besuchern in die Wallfahrtskirche gezogen. Grund genug für die Verantwortlichen des Musikvereins Hörenhausen, die „Sießener Weihnacht“ in diesem Jahr am vierten Adventssonntag zu wiederholen. „Nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Möglichkeiten haben wir uns dazu entschlossen, die „Sießener Weihnacht 2020“ wegen der Corona – Pandemie leider abzusagen. Wir bedauern dies sehr, bitten aber alle um ihr Verständnis“, schreiben die Verantwortlichen des MV Hörenhausen in einer Pressemitteilung.

Jedoch freue sich der Musikverein auf das kommende Jahr. Dann werde es hoffentlich möglich sein, die „Sießener Weihnacht“ wieder auszurichten.