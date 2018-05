„Sießener Frechdachs“ springt in Ranzenburg

Seit 36 Jahren nimmt eine Sießener Faschingsgruppe am Fasnetsumzug in Ranzenburg (auch bekannt als Dietenheim) teil. Am gestrigen Sonntag haben sich die Frauen in neuen Kostümen unter dem Namen „Sießener Frechdachs“ ins närrische Treiben gestürzt.

Es handelt sich um die früheren Dienstagsturnerinnen; jetzt nennen sie sich Fitness-Gruppe oder Fitness-Mädels der Sportfreunde Sießen im Wald. Viele von ihnen sind schon jahrzehntelang dabei, und alle mit viel Elan. „Heute brauchen wir halt etwas längere Erholungsphasen. Das mindert den Spaß aber nicht“, sagt Regina Mahle, Mitglied der Gruppe.

Ein Faschingsausschuss nimmt sich jedes Jahr die Fasnet zum Thema und macht Vorschläge. Während früher stets ein neues, selbst gefertigtes Kostüm her musste, haben die Frauen inzwischen auf einen zweijährigen Rhythmus umgestellt. Dabei werden die neuen Kostüme, nachdem man sich auf ein Faschingsthema geeinigt hat, als Grundkostüm gekauft und dann individuell aufgepeppt. „Wir wollen ja gut darin aussehen, witzig und lustig“, sagt Regina Mahle.

Dabei ist es den Frauen auch wichtig, einen Namen zu finden, „der zur Gruppe passt und mit dem sich alle identifizieren können“. So gab es in der Vergangenheit zum Beispiel die Sießener Grashüpfer, Vogelscheuchen, Wetterhexen, Rittersfrauen und Wikinger.

Bei der Namensgebung in diesem Jahr hatten die Frauen ein kleines Problem. Ihnen gefiel ein „Stinktier“-Kostüm, nach diesem Lebewesen wollten sie sich aber nicht benennen. Deshalb einigten sie sich auf „Sießener Frechdachs“ – eine gute Lösung.

Die Auftritte der Faschingsgruppe konzentrierten sich in all den Jahren hauptsächlich auf die Teilnahme beim Ranzenburger Fasnetsumzug. Auch bei den Faschingsbällen in Sießen stimmten sich einzelne Mitglieder der Gruppe in jeweils gemeinsamer Verkleidung auf den Fasching ein. Höhepunkt war und ist jedoch immer der Fasnetssonntag in Dietenheim. Dort treffen sich die Sießenerinnen immer bei einer Mitturnerin aus Dietenheim zum Schminken und zum „Anheizen“. „Da herrscht immer beste Laune, und es muss schon manche Flasche Sekt im Vorfeld dran glauben“, erzählt Regina Mahle. Nach dem Umzug wird auf dem Marktplatz, in der „Giaßabar“ und in anderen Lokalitäten weitergefeiert; auch dem Pfarrhaus und Pfarrer Bundschuh wurde schon ein Besuch abgestattet.

„Es ist ein netter Haufen, diese Faschingsgruppe, aus der auch schon viele Freundschaften entstanden sind, was das Zusammensein noch wertvoller macht“, sagt Regina Mahle. Also dann: „Sießener Frechdachs – Narro Ahoi!“

Die Fitness-Mädels

Die Fitness-Mädels der Sportfreunde Sießen im Wald: Das sind 24 Damen im „besten Alter“ von 40 Jahren bis 50 plus, die zusammen Sport treiben. Unter Anleitung von Christine Brunner werden dabei Aufwärmübungen, Übungen für Kraft und Ausdauer und Zirkeltraining – auch mit flotter Musik – absolviert. Die Mitglieder treffen sich jedes Jahr auch zum Faschingsturnen, zu einem Hüttenwochenende oder Ausflügen. Ein Organisationsteam, das jährlich wechselt, ist für die Aktivitäten zuständig; so ist auch immer für neue Ideen und Abwechslung gesorgt. Sport treiben die Frauen weiterhin immer dienstags von 19 bis 20.30 Uhr. (cs)