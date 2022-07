SGM SF Schwendi C7 gewinnt Pokalfinale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Bezirkspokalfinale der C7-Teams standen sich die SGM SF Schwendi mit dem Trainergespann Thomas Augustin/Jürgen Hummel und die SGM SV Erolzheim Illertal II gegenüber.

Aus der Meisterrunde in der Kreisstaffel kannten sich die Teams bereits. In beiden Begegnungen hatte die SGM SF Schwendi das Nachsehen und als amtierender Meister ging die SGM SV Erolzheim Illertal II als Favorit in dieses Pokalfinale.

Beide Mannschaften spielten von Beginn an nach vorne und so gab es auf beiden Seiten Tormöglichkeiten.

In der 7. Minute führte ein Angriff der SGM SF Schwendi zum 1:0 durch Justin Demirer. Nur kurze Zeit später führte die SGM SF Schwendi nach feiner Einzelleistung durch Justin Demirer mit 2:0. Die SGM SV Erolzheim Illertal II konnte noch vor der Pause auf 2:1 verkürzen.

Nach der Pause sahen die vielen Zuschauer ein weiterhin interessantes und abwechslungsreiches Spiel beider Mannschaften. Zunächst konnte die SGM SV Erolzheim Illertal II den Ausgleich erzielen, ehe sich dann die SGM Schwendi durch die Tore von Linus Braunger und Justin Demirer mit 4:2 absetzen konnte. Kurz vor Ende der Partie erzielte die SGM SV Erolzheim Illertal II den Anschlusstreffer zum 4:3 und mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit den 4:4 Ausgleich.

Beide Mannschaften gingen nach einer intensiven Partie gezeichnet in die Verlängerung in der dann Linus Braunger den viel umjubelten Treffer zum 5:4 erzielte. Schwendi zog sich nun etwas zurück und die SGM SV Erolzheim Illertal II mobilisierte alle Kräfte und erspielte sich kurz vor Ende nochmals Möglichkeiten. In dieser Phase konnte Luis Hummel im Tor der SGM SF Schwendi mit gekonnten Glanzparaden nochmals sein Können zeigen und den Pokalsieg festhalten.

Ein packendes Finale ging zu Ende und der Lohn für die Moral und den unbändigen Einsatz war der viel umjubelte Pokalsieg.

Glückwunsch und Danke an beide Teams für ein spannendes Pokalfinale!