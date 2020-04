SF Schwendi verpflichten Michael Dreyer

Sie war die erste bestätigte Corona-Infizierte im Raum Ulm. Die 45-Jährige war in den Faschingsferien mit Freunden in Südtirol im Urlaub. Obwohl sie sich abgesehen von einer Erkältung nicht wirklich krank fühlte, bestand ihr Chef auf einen Test: positiv.

Mehrere Tage verbrachte sie dann in Quarantäne am Universitätsklinik Ulm. Schwäbische.de hat damals und jetzt wieder mit ihr gesprochen, was sie in dieser Zeit erlebt hat.

Wie geht es Ihnen?