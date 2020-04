Serie historische Bauten: Im Rathaus Schwendi wurde früher Bier ausgeschenkt

Wenn alte Gemäuer sprechen könnten, das Schwendier Rathaus hätte sicherlich sehr viel und auch Spannendes zu erzählen. Die Wände würden nicht nur über längst vergangene Ereignisse in Amtszimmern oder Ratssitzungen plaudern, sondern auch von Stammtischen und diversen Festen berichten, die einst in den Räumlichkeiten stattgefunden haben. Der Altbau des Rathauses mit dem markanten Walmdach und den Fledermausgauben war nämlich vor etwa 70 Jahren noch eine Gaststätte.

In der Wirtschaft „Zum Hirsch“ hat der Wirt Hatchadourian (die Schreibweise ist nicht eindeutig überliefert), der der Einfachheit halber nur „Hadsche“ genannt wurde und mit einer Schwendierin verheiratet war, vermutlich um das Jahr 1950 das letzte mal ausgeschenkt, bevor das Gebäude gründlich renoviert wurde. 1953 ist der damalige Bürgermeister Hermann Mayr mit seinen drei bis vier Mitarbeitern in das Gebäude im Ortszentrum in unmittelbarer Nachbarschaft der Sankt-Anna-Kapelle gezogen. Aus dem alten Rathaus in der Hauptstraße mussten sie raus, weil das Gebäude marode war. Nach dem Abriss 1957 wurde neu gebaut, heute befindet sich dort die Apotheke – die „Ratsapotheke“.

Bürgermeister Mayr durfte auch seine Familie (seine Ehefrau und die beiden Söhne) mit in das Rathaus nehmen, weil sich dort eine Wohnung befand. Man vermutet, dass diese im ersten Stock lag, wo sich auch der kleine und große Sitzungssaal befanden. So konnte der Schultheiß womöglich nach einer anstrengenden Ratssitzung sofort ins Bett fallen. 1953 gestaltete der Restaurator Walter Hammer zwei „Sgraffiti“ – bei einem „Sgraffito“ handelt es sich um eine spezielle Dekorationstechnik für Wandflächen. Die Ergebnisse schmücken seither den großzügigen, offenen Eingangsbereich des Rathauses, darüber hinaus vier Wappenfenster im ersten Stock an der Biberacher und Gutenzeller Straße.

Nach Mayr lenkten Manfred Walter, Walter Schäfer, Günther Karremann und jetzt Wolfgang Späth die Geschicke der Gemeinde. Im Laufe der Jahre wurde der Verwaltungsaufwand größer, auch durch die Eingemeindungen der bis dato selbständigen Gemeinden Großschafhausen, Sießen im Wald mit Weihungszell und Hörenhausen, Schönebürg, Orsenhausen sowie Bußmannshausen mit Kleinschafhausen. Das war Anfang der Siebzigerjahre. Die Zahl der Mitarbeiter wurde immer größer, sodass die Räumlichkeiten irgendwann nicht mehr ausreichten. Unter Bürgermeister Günther Karremann entstand von 1997 bis 2000 der Neubau auf der Westseite, wo sich früher der Garten der Wirtschaft befand, mit einem zeitgemäßen und funktionalem Sitzungssaal.

Noch heute weist das schmiedeeiserne Schild an der Ecke des alten Gebäudes Gutenzeller und Biberacher Straße, das aus der Zeit um 1730 stammt, darauf hin, dass dies einmal eine Wirtschaft war. Der Name „Zum Hirsch“ taucht in den Akten und Urkunden erst etwa von 1720 an auf, wie Max Hammer in seinem 1969 erschienen Buch „Schwendi. Heimatbuch einer Gemeinde in Oberschwaben“ schreibt. Möglicherweise hieß die „Tafernwirtschaft“ nicht von Anfang an „Zum Hirsch“. Auch die Entstehungszeit ist nicht bekannt. Überliefert ist jedoch, dass es die älteste Gaststätte in Schwendi war, sie vor 1606 erbaut wurde und sie lange die einzige im Ort war.

So wie heute der Röhrenbrunnen direkt vor dem Rathaus steht, standen dort damals sogar zwei Brunnen mit Eichenholztrögen, die von der Kräuterbronnenquelle gespeist wurden. Vor dem Bau der Wasserleitung dienten diese Brunnen und noch weitere an der Hauptstraße sowie der Gutenzeller Straße der Wasserversorgung im Ort. Zu dieser Zeit war von Hektik keine Spur. Man traf sich am Brunnen oder in der Wirtschaft. Ab und zu fuhr gemächlich ein Fuhrwerk am „Hirsch“ vorbei und bog in die Bauerngasse ein, die heutige Gutenzeller Straße.

Die Wirte hatten außer dem Schank-, Herbergs- und Gastrecht auch besondere Privilegien, wie das Brau- und Brennrecht sowie die Backgerechtigkeit – das Recht, einen Backofen zu errichten und Brot zu backen. Außerdem war an die Gaststätte eine sogenannte „Merzlerei“ angeschlossen – das ist ein eher abwertender Begriff für Kleinhandel. Was im „Hirsch“ alles veräußert wurde, ist nicht überliefert. Vermutlich haben die Wirte auch selbst Wein gekeltert. Die Wirtschaft hatte jedenfalls den Messwein an die Kirche zu liefern, und zwar unentgeltlich. Von etwa 1640 an stieg der Verbrauch an Messwein durch das Aufkommen der Schwendier Wallfahrt deutlich an. Darüber beschwerte sich der Hirschwirt und verlangte Bezahlung des Mehrverbrauchs. Die Gläubigen pilgerten recht zahlreich aus der näheren und weiteren Umgebung zum Maria-Hilf-Bild, das nachweislich seit dem 13. Mai 1656 in der Sankt-Stephanus-Kirche seinen Platz hat.

Im „Hirsch“ hatten die Handwerker und die Schützen ihre Zunftstube und es wurden viele Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Tanzabende oder Vereinsversammlungen abgehalten. Zum Festbankett war die Bevölkerung anlässlich der Eröffnung der Eisenbahnlinie Schwendi-Laupheim im Jahre 1904 geladen. In den Heimatkundlichen Blättern für den Kreis Biberach wird darüber berichtet, dass der Hirschsaal so gefüllt gewesen sei, dass die Anwesenden erst um ein Uhr nachts mit dem Tanz beginnen konnten.

Für großes Gemecker im Garten der Wirtschaft sorgte am 5. Oktober 1913 eine Prämierung des Ziegenzuchtvereins, der 1911 gegründet wurde. Der Verein zählte damals 40 Mitglieder mit 125 Ziegen. Dem Heimatkundlichen Verein Schwendi liegt ein Auszug des „Laupheimer Verkündigers“ vom 2. Oktober 1913 vor, der auf diese Veranstaltung hinweist. Zur Prämierung der Ziegen und Ziegenböcke ließen die Schwendier feinsinnigen Humor erkennen, denn zur Restaurierung wurde zu „Ziegenkaffee mit Butter, prima Bockbraten und Bockwürste sowie vorzüglichem Bockbier aus der hiesigen Schlossbrauerei“ geladen. Ob die alten Gemäuer noch mehr Gemecker im Laufe der Jahrhunderte hörten, ist nicht überliefert.