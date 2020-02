Senioren feiern fröhliches Faschingsfest

„Mein lieber Scholli, das war echt spitze“, mit einem „tollen Faschingsprogramm“, das keinen Vergleich zu anderen Faschingsveranstaltungen zu scheuen brauchte, hat das Seniorenteam der Katholischen Erwachsenenbildung Schwendi beim diesjährigen Seniorenfasching begeistert.

Das alterehrwürdige Gemeindehaus war als närrische Narrhalla herausgeputzt und Pfarrer Martin Ziellenbach wünschte allen „viel Spaß und viel Freid“. Beim ausgesprochenen Wunsch nach einem neuen Gemeindehaus meinte er mit einem Augenzwinkern: „Des dauert no a Weile.“

Es ist schon eine gute Tradition, dass sich die Schwendier Senioren in geselliger Runde zu ihrem „Seniorenfasching“ treffen. Musik und Gesang von Alleinunterhalter Erwin Kenzel aus Illerrieden erfreuten in diesem Jahr die Herzen und luden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Freude und Zufriedenheit waren den Besuchern anzusehen, es wurde viel geschunkelt und gesungen.

Buntes Programm

Das Programm war wieder bunt und abwechslungsreich und alle Närrinnen und Narren erlebten in schöner Gemeinschaft einige fröhliche und beschwingte Stunden. Die Akteure auf der Bühne legten sich alle mächtig und voll ins Zeug und versprühten bei ihren verschiedenen närrischen Auftritten ansteckende Lebensfreude und Fasching pur. Reinhard Schnetter führte durchs Programm.

Das zur Zeit aus vier Personen bestehende Team mit Marietta Linder als neue Leiterin, die bei der Begrüßung unter den Gästen auch Bürgermeister Wolfgang Späth und Pfarrer Martin Ziellenbach willkommen hieß, hatte an diesem Nachmittag mit vielen Auftritten ein gutes Stück Arbeit zu verrichten. Einer der Hits war sicherlich das „Spätzleslied der schwäbischen Hausfrauen“, wo alle mitmachten und mitsangen und in dessen Verlauf der „Spätzlesorden“ an den Bürgermeister und Pfarrer verliehen wurde. Gleich zu Beginn gefielen die „Silberstars“ der Altenpflege Danner mit ihrem „Balkonia Lied“, wo beim Refrain gemeinsam gesungen wurde: „So jong kommet mir nemme zamma“, wer „recht hat, hat eben recht“.

Büttenreden sorgen für Stimmung

Bürgermeister Wolfgang Späth riet in seiner Büttenrede den Senioren: „Genießt die fünfte Jahreszeit bei Jubel, Trubel, Heiterkeit.“ Auch die Narrenzunft Schwendi brachte bei ihrem „Narrenlied zur Seniorenfasnet“ Gereimtes zum Vortrag: „Schlupf nei ins Häs und lupf da Fuaß, Pudl – bätsch – nass, des ischt eiser Gruaß.“ Auch die Büttenreden von Frauke Hochdorfer, Anneliese Rohmer und Brigitte Ruf brachten Hintergründiges und Interessantes in lustiger Form ans Tageslicht: „Wir fahren mit dem Bus“, bei einer „Busfahrt“ kam nochmals Bewegung in die Narrhalla. Auch das abschließende Vesper mit Saiten ließen sich alle gut munden. „Der Dank gilt allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben“, wie es Marietta Linder am Schluss lobend ausführte.