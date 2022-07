Senioren blicken auf 980 gesellige Stunden zurück

Der Seniorenkreis Schönebürg hat dieses Jahr allen Grund zu feiern. Zum Jubiläum des 40-jährigen Bestehens trafen sich Ende Juni etwa 40 Gäste im Gemeindehaus St. Gallus, das dem Anlass entsprechend dekoriert wurde. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde ein unterhaltsames Programm geboten, das auch Ehrungen, Dankesworte und Abschiede beinhaltete.

Hildegard Ott, Leiterin des Teams seit über 30 Jahren, ließ in ihrer Ansprache die Zeit von der Gründung bis heute Revue passieren. Helga Ruf und Pfarrer Nachbauer hatten 1981 die Idee, einen Altennachmittag zu gründen. „Die Männer hatten ihren ‚Altentreff‘ in der Wirtschaft, aber da durften die Frauen nicht mit. So gings ja nicht!“, erzählt Hildegard Ott lachend. Helga Ruf fand bei Angela Laupheimer, Marianne Maucher, Hildegard Ott und Gertrud Dreyer ein offenes Ohr für dieses Vorhaben, und zehn Jahre später von Gabriele Miller verstärkt wurde. Dieses Team organisierte ein erstes Seniorentreffen am 27. Januar 1982 im alten Kirchsaal, der sich unter der Kirche befindet. Damals kamen bis zu 70 Senioren einmal im Monat zusammen, um einen gemütlichen „Altennachmittag“ in geselliger Runde zu verbringen. Nach etwa zehn Jahren erfolgte der Umzug ins damals neue Gemeindehaus St. Gallus. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Hildegard Ott die Leitung von Helga Ruf.

Das Organisationsteam plant jedes Jahr die monatlichen Treffen von Oktober bis Mai, die sich am Kalenderjahr und kirchlichen Festen orientieren. Mittlerweile haben sich einige Traditionen ergeben, wie der festliche Nachmittag vor Weihnachten. Auch der Fasching ist für die Besucher immer etwas Besonderes. Und in der Fastenzeit sind die Senioren mit Eifer dabei, sich mit Würfeln eine Fastenbrezel zu erspielen. „Eigentlich haben wir in den letzten 40 Jahren die ganze nähere Umgebung bereist“, stellte Hildegard Ott fest, als sie über die jährlichen Ausflüge berichtete. Die knapp 40 Senioren ab 65 Jahren, die zurzeit die Nachmittage besuchen, lauschen hin und wieder auch einem Vortrag, aber am liebsten singen sie gemeinsam alte Lieder.

Bemerkenswert sind diese Zahlen: In den 40 Jahren wurde etwa 160 Kilogramm Kaffeepulver verbraucht und zirka 15 000 Kuchenstücke sowie 8000 Brezeln und Wecken verspeist. „Und 980 gesellige Stunden haben wir gemeinsam verbracht“, berichtete Hildegard Ott stolz. Sie freute sich, dass das Organisationsteam Zuwachs bekommt und legte die Leitung in neue Hände. Marion Fink als neue Leiterin, Manuela Egelhofer und Christiane Nachtigall unterstützen künftig, während Marianne Maucher und Hildegard Ott „nur noch als Gäste“ am Seniorenkreis teilnehmen werden.

Anlässlich des Jubiläums überbrachte Bürgermeister Wolfgang Späth die Glückwünsche der Gemeinde, die an diesem Nachmittag die Getränke spendete. Pastoralreferentin Claudia Holm hatte die ehrenvolle Aufgabe, das bisherige Team mit der silbernen Martinus Ehrennadel für mindestens 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit auszuzeichnen und überreichte Blumensträuße mit einem „Herzlichen Vergelt’s Gott“ der Kirchengemeinde. Ortvorsteherin Paula Scheffold verteilte Sonnenblumen an das bisherige und künftige Team. Die Besucher genossen noch den Nachmittag mit Singen, Unterhaltung und blickten auf die 40 Jahre mit einer Fotoschau zurück.