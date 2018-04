Seit 30 Jahren für den Naturschutz

Bei der Mitgliederversammlung der BUND-Gruppe Schwendi am vergangenen Freitag hat der Vorsitzende Reinhard Schnetter auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Dabei stand an dem Abend auch die Feier zum 30-jährigen Bestehen der Gruppe im Blickpunkt.

Mehr als 40 Nisthilfen in und um Schwendi herum wurden im vergangenen Jahr kontrolliert und gesäubert. Bei der Biotoppflege bildeten der Trockenhang der alten Kiesgrube und der Dietenbronner Amphibienteich die Schwerpunkte. Die zwei Pflanzenbörsen im Mai und Oktober haben sich zu einer erfolgreichen Tradition der Gartenfreunde im Rottal entwickelt. Beim Sommerferien-Programm bastelten Kinder Insektenhotels und beobachteten Fledermäuse mit Diplom-Biologin Tanja Irg.

Kassierer Martin Weller legte eine positive Bilanz vor. Vorsitzender Reinhard Schnetter, Stellvertreter Ingo Herrmann, Martin Weller sowie die Kassenprüferinnen Birgit Rohmer und Theresia Weller wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Am 5. Mai steht die Pflanzenbörse auf dem Edeka-Parkplatz an. Zu einer biologischen Maiwanderung im FFH-Gebiet Untere Halde (Richtung Weitenbühl) am Nachmittag des 13. Mai wird eingeladen.

Die Kreisvorsitzende gratuliert

Für die Jubiläumsfeier hatte Martin Weller eine vielseitige Bilderschau zusammengestellt. Im Namen des Kreis- und Landesverbandes gratulierte die Kreisvorsitzende Esther Franzen zum 30-jährigen Bestehen der BUND-Gruppe Schwendi und dankte mit Urkunde und Präsent an Martin und Theresia Weller und Reinhard Schnetter für ihren ausdauernden Einsatz.

Das Ehepaar Weller und einige Mitstreiter begannen 1987 mit dem Amphibienschutz an der L 280 bei Dietenbronn. 1988 stellte Martin Weller, Vorsitzender bis 2009, offiziell die BUND-Gruppe vor. Sie konnte beim Neubau der Abzweigung Dietenbronn eine doppelte Untertunnelung mit einem ständigen Amphibienzaun erreichen. Einige ehemalige Schwendier Realschüler werden sich an die Pflanzaktion Herbst 1988 erinnern, als sie entlang des Schindbaches 1000 Bäume und Sträucher setzten. Die Biotopvernetzung wurde in Verlängerung des Herdweges fortgesetzt.

Vorbildliches Müllkonzept

Zusammen mit anderen Umweltschützern kämpfte die Gruppe für „Das bessere Müllkonzept“ und gegen die von Landrat Steuer gewünschte Müllverbrennung in Reinstetten. Die Gemeinde ermöglichte Mülltrennungsaktionen im Feuerwehrgebäude. Dieses Konzept wurde Vorlage für das Wertstoffrecycling im Kreis. Die Teilnahme bei Demos gegen Atomkraft, Gentechnik und Stuttgart 21 gehörte auch zu den Aktivitäten.

Biotoppflege, Nisthöhlenbetreuung, Pflanzenbörsen sowie immer doppelte Teilnahme am Sommerferienprogramm sind heute die Schwerpunkte der Vereinsarbeit. Die Beiträge im Amtsblatt geben Tipps für ökologische Arbeiten mit Pflanzen und Tieren. Das Artensterben findet nicht nur in der vermaisten, Pestizid bearbeiteten Flur, sondern auch in den verkiesten, Roboter gepflegten Gärten statt. Das kostengünstige Mulchmähen der Wege- und Straßenränder fördert den Graswuchs, rottet andere Pflanzenarten aus, damit auch Insekten. Nistkästen, Bienenhotels bleiben leer ohne vielfältige , blühende Nahrungspflanzen .