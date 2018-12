Seit 25 Jahren für die Senioren da

Langjährige Mitarbeiterinnen des Seniorenheimes St. Josef in Weihungszell sind jetzt im Rahmen der Personal-Weihnachts- und Jahresabschlussfeier für ihre Treue zur Einrichtung ausgezeichnet.

Seit der Eröffnung im Jahr 1991, also über 27 Jahre, sind dort Mitarbeiter rund um die Uhr für die Senioren und deren „Leib und Seele“ da. Die Einrichtung bietet mehr als 90 Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung in den Bereichen Verwaltung, Haustechnik, Hauswirtschaft, Pflege und Betreuung einen Arbeitsplatz in Teil- und Vollzeit. Das Seniorenheim ist so einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde. „Es ist erfreulich, dass wir dieses Jahr zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Treue ehren können“, sagte der Leiter der Einrichtung, Pater Burkhard Kaldenbach, in seiner Laudatio.

Zu Beginn gab er einen positiven Rückblick auf das vergangene Jahr. „Von Bewohnern mussten wir Abschied nehmen, aber es gab auch viele Neueinzüge, unser Haus ist voll belegt.“ Große Probleme bereite die Gewinnung von Pflegefachpersonal. „Es scheint trotz großer Bemühungen ausgeschlossen zu sein, auf dem Arbeitsmarkt Pflegefachkräfte zu finden“, sagte der Pater. So sei man auch auf externe Fachkräfte angewiesen.

Fast seit Beginn dabei

Besonders geehrt wurden Erika Kerler und Alwine Müller für jeweils 25-jährige Betriebszugehörigkeit. „Beide sind fast seit Beginn bei uns beschäftigt. Es hat also sicher etwas Gutes und Besonderes, bei uns zu arbeiten“, lobte Pater Kaldenbach den „guten Geist innerhalb der Belegschaft“.

Bei den weiteren Ehrungen wurden Ingrid Schmollinger für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit, Rudolf Hipp und Rosa Laupheimer für jeweils 15 Jahre und Gerlinde Guter und Nicola Rondinella für jeweils zehn Jahre Mitarbeit ausgezeichnet. Marnie Bösch, Josef Mehne und Ursula Maier feierten fünf Jahre Betriebszugehörigkeit. Beim geselligen Beisammensein, guter Verpflegung und Unterhaltung verbrachten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch schöne gemeinsame Stunden.