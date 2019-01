Segen für „die richtige Entscheidung“

„Es war ein langer Weg, um dieses Ziel zu erreichen.“ Mit dieser Formulierung setzte Schwendis Bürgermeister Günther Karremann am Freitag einen Schlusspunkt unter eines des größten Projekte der Gemeinde: den Neubau des katholischen Kindergartens. Mehr als fünf Jahre wurde geplant und gebaut, 4,5 Millionen Euro wurden investiert, am Freitag fand die feierliche Einweihung einer der größten und modernsten Kindertagestätten in der Region statt. Der neue Name der Einrichtung im Höhenweg: Kindertagesstätte St. Franziskus.

Es ist ein Name, der der kirchlichen Trägerschaft Rechnung trägt. Gut gefüllt war der große Gruppenraum, in dem Kinder, Eltern, gemeindliche und kirchliche Vertreter zusammenkamen, um der Segnung der Figur des Heiligen Franziskus und des Gebäudes durch Pfarrer Martin Ziellenbach beizuwohnen. „Heute ist euer großer Tag“, sprach der Bürgermeister zuvor in seiner Begrüßung die Kinder an. „Ihr steht heute im Mittelpunkt des Geschehens.“ Von einem großen Tag sprach auch Petra Hänn, die Kindergarten-Beauftragte der Katholischen Kirchengemeinde, die der gesamten Belegschaft Dank für deren Einsatz aussprach.

In der Tat, so betonte der Bürgermeister danach in seiner Ansprache, sei die nun eingeweihte Kindertagesstätte Ausdruck der wachsenden Bedeutung, die der Kinderbetreuung in moderner Zeit zukommt – und Ergebnis einer rasanten Entwicklung, bei der die Planungen kaum hinterher kamen. Die Entwicklung sei auch in der Gemeinde Schwendi mit großen Schritten vorangeschrittern, und 2013, als man sich im Gemeinderat mit der Veränderung der „Kindergartenlandschaft“ beschäftigte, „hatten wir das heutige Gebäude noch nicht vor Augen“, erinnerte Karremann. Seinerzeit habe man eigentlich eine relative einfache Sanierung und kleinere Erweiterung des vorhandenen Gebäudes vor Augen gehabt.

Flexible Öffnungszeiten

Doch seither habe sich viel getan: „Aus starren Öffnungszeiten haben sich flexible, an die Bedürfnisse der Eltern angepasste Betreuungszeiten entwickelt“, stellt er fest. Mehr noch: Die Betreuungszeiten wuchsen mit der Zahl der Kinder und der Vielfalt im Angebot: Betreuung mit Mittagessen und Ganztagsbetreuung bereits ab dem ersten Lebensjahr mit Essen und Schlafenszeit kam hinzu – und damit wuchsen die Anforderungen an die Räumlichkeiten.

So war fast klar, wie die Entscheidung ausfallen würde, als der Gemeinderat 2014 die ersten Planentwürfe auf den Tisch bekam: Teilsanierung für 533 000 Euro, Komplettsanierung für 1,6 Millionen oder ein Abbruch und kompletter Neubau eines viergruppigen Kindergartens. Die Entscheidung fiel für die dritte Variante – und reichte immer noch nicht weit genug. „Der Gemeinderat und ich haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärte der Bürgermeister. Der Wunsch nach Platz für weitere Gruppen und auch nach Krippenbetreuung folgte nach. „Krippenbetreuung und Kindergarten unter einem Dach. Davor haben wir anfangs ganz viel Respekt gehabt“, erklärte die Leiterin Brigtitte Angele die Herausforderung an die Mitarbeiterschaft. Das Projekt wuchs stetig mit den Aufgaben. „Es war eigentlich nicht geplant, 4,5 Millionen Euro auszugeben“, fasste Günther Karremann zusammen und schloss: „Es war die richtige Entscheidung.“ Seit Juli 2017 ist in Schwendi ein Gebäude entstanden, das „zweite Heimat“ für Kinder in fünf Gruppen und zwei Krippengruppen werden kann. „Es ist eine enorme Bereicherung für unsere ganzheitliche Kindererbetreuung“, sagte die Leiterin Brigitte Angele.

Eine „wichtige, kostengünstige und zukunftsweisende Entscheidung“, nannte Architekt Manuel Tress den Beschluss für einen großzügigen Neubau. Er veranschaulichte den Umfang mit anderen Zahlen: Auf 1400 Quadratmetern Nutzfläche entstanden ganz unterschiedliche Räume für 140 Kinder ab drei Jahren, 20 Krippenkinder und eine mehr als 20-köpfige Mitarbeiterschaft. Alle Räume sind mit viel Holz in warmen Tönen gehalten und dank großer Fenster sehr hell – und verfügen über direkten Zugang zum Garten der Einrichtung. „Ein langlebiges Gebäude mit geringen Energiekosten“, habe es sein sollen. Eine fortschrittliche Wärmeerzeugung dürfte diese Kosten niedrig halten: Die Wärme kommt via Wärmetauscher aus dem Erdreich, und den Strom dazu liefert eine Fotovoltaikanlage.

„Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe schmücken es aus.“ So erklärte der Bürgermeister die Aufgabe an die Erzieherinnen – eine anspruchsvolle Aufgabe. Wie anspruchsvoll sie ist, stellten Cornelia Mayr und Sandra Beck in einem kleinen Sketch da: Erzieherinnen, so stellte schon Gott bei der Schaffung fest, müssen Wesen mit vielen Armen, Augen und Herzen sein.