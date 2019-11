Schwendierinnen sind fit fürs Landesfinale

Die Turnerinnen der Sportfreunde Schwendi haben beim Bezirksfinale Süd in Dornstetten im Turngau Schwarzwald, ihre Klasse gezeigt. Erneut schaffte die Offene Klasse mit einem starken Wettkampf den Sprung ins Landesfinale.

Vier Mannschaften hatten sich über das Gaufinale in Schwendi qualifiziert. Es war keine leichte Aufgabe, sich den starken Mannschaften aus den Turngauen Hohenzollern, Nordschwarzwald, Oberschwaben, Ulm, Schwarzwald und Zollern-Schalksburg zu stellen. Pro Gerät starten jeweils fünf Turnerinnen und die drei besten Wertungen punkten für das Mannschaftskonto. Die besten vier Mannschaften in jeder Altersklasse qualifizierten sich für das Landesfinale am 23. November in Niederstetten.

In der E-Jugend (acht bis neun Jahre) turnten Leona Stanossek, Kim Hummel, Lucie Jesse, Katharina Schöpperle und Katharina Magg. Alle Fünf machten einen guten Wettkampf und platzierten auf Rang zwölf.

Auch in der Altersklasse der Zehn- bis Elfjährigen (Jugend D) war ein hochklassiges Starterfeld zu verzeichnen. Saubere Übungen an Schwebebalken, Boden und Sprung und Reck zeigten Ina Huchler, Sophie Allgaier, Laura Süßmuth, Lea Ruhl und Anna-Lena Schöpperle. Diese tolle Mannschaftsleistung brachte ihnen den neunten Platz von insgesamt 14 Mannschaften.

Auch in der C-Jugend (zwölf bis 13 13 Jahre) war die Konkurrenz sehr stark. So war es nicht einfach, als kleiner Verein gegen die Turnhochburgen Spaichingen, Rottweil und Balingen zu punkten. Dennoch konnten sich Salome Schlichting, Maya Kunkel, Thea Geis und Lena Walter mit guten Leistungen auf einem tollen sechsten Platz im Mittelfeld einreihen.

Jennifer Menhard, Melanie Barth, Marisa Sax, Romy Schneider, Luisa Kieselbach und Jasmin Berg turnten in der Offenen Klasse schwierige und hochklassige Übungen. Ihr Team erreichte einen fulminanten dritten Platz und hat sich somit zum wiederholten Male für das Landesfinale qualifiziert. Mit intensiven Trainingseinheiten hatten sie sich auf den Wettkampf vorbereitet. Jennifer Menhard turnte sich in der Einzelwertung auf Platz Drei. Als Kampfrichter waren Moana Jost, Jennifer Menhard und Lorena Sax im Einsatz.