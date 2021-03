Schwendierin erhält Stipendium

Anna Lena Baur aus Schwendi ist eine von 39 Nachwuchskräften aus der Region, die ein Weiterbildungsstipendium aus dem Programm Begabtenförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhalten. Das gibt die Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK) in einer Pressemitteilung bekannt.

Seit Januar ist demnach auch die Schwendierin Anna Lena Baur Stipendiatin. „Ich möchte mit meinem berufsbegleitenden BWL-Studium auf mein Wissen, das ich mir während meiner Ausbildung zur Bankkauffrau und zur Bankfachwirtin angeeignet habe, weiter aufbauen. Für mich bedeutet ein höherer Bildungsabschluss, mehr Chancen und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu haben“, wird sie in der IHK-Mitteilung zitiert.

Insgesamt könne die IHK Ulm im Namen des Bundesministeriums in diesem Jahr mehr als 200 000 Euro zur Förderung der Elite in der dualen Ausbildung vergeben. Für das Förderprogramm bewerben können sich Auszubildende, die ihren Abschluss mit mindestens 87 von 100 Punkten abgelegt haben und nicht älter als 24 Jahre sind. Über drei Jahre erhalten sie bis zu 8100 Euro für ihre berufliche Qualifizierung. „Wer auf eine erfolgreiche Ausbildung eine Weiterbildung draufsattelt, hat in unserer Region genauso gute Zukunftsperspektiven wie mit einem akademischen Abschluss“, wird IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin W. Deinhard zitiert.