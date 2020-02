Schwendier Tennisspieler wollen Punkte gegen den Abstieg sammeln

Die Tennis-Winterhallenrunde geht langsam auf die Zielgeraden. Die beiden Teams der Schwendier Tennisabteilung, Damen 1 (Oberligastaffel) und Herren 1 (Württembergstaffel), können oder müssen bei ihren Spielen am Wochenende entscheidende Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

Die Damenmannschaft bestreitet am Samstag ein Heimspiel gegen den TK Bietigheim 1. In der Schwendier Tennishalle wird ab 11 Uhr aufgeschlagen. Beide Mannschaften haben in der bisherigen Winterrunde die gleiche Bilanz: Zwei Siegen steht eine Niederlage gegenüber. Bietigheim rangiert auf dem zweiten Gruppenplatz, Schwendi ist Dritter. Und genau diesen dritten Platz (von sechs Teams steigt die Hälfte ab) gilt es für Schwendi zu halten, denn damit wäre der Verbleib in der Oberligastaffel für die nächste Wintersaison gesichert.

Bei einem Sieg über Bietigheim wären die Schwendier Tennisdamen so gut wie gerettet und könnten dann das letzte Spiel beim bereits feststehenden Absteiger Spaichingen (29. März) entspannt angehen. Schwendi spielt am Samstag mit der Aufstellung Ira Schmid, Eva Riekenbrauck, Annika Böhme und Alina Lang.

Deutlich größer als bei den Damen ist der Siegesdruck bei den Herren 1 für das vorletzte Rundenspiel am Sonntag,in Vaihingen-Rohr. Schwendi liegt derzeit mit einer 0:2-Punktebilanz auf dem letzten Tabellenplatz in der Fünfergruppe, aus der am Ende zwei Teams den Abstieg hinnehmen müssen. Ohne einen Sieg am Sonntag ist der Abstieg für Schwendi theoretisch besiegelt.