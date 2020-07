Schwendier Tennisdamen führen die Tabelle an

Freude und Enttäuschung hat der zweite Spieltag den Oberligamannschaften bei den Aktiven der Schwendier Tennisabteilung beschert. Bei ihrem 6:3-Heimsieg über Sindelfingen 3 bestätigten die Schwendier Tennisdamen ihre derzeit gute Form. Sie führen nun mit zwei Siegen die Tabelle an. Stark gespielt haben auch die Herren 1, jedoch konnten sie eine zwischenzeitliche 3:0-Führung gegen Kirchheim/Teck nicht ins Ziel bringen. Am Ende stand eine bittere 4:5-Niederlage zu Buche.

„Das war ein unerwartet klarer Sieg“, konnte Maike Nägele nach dem letzten Matchball feststellen. Die Schwendier Mannschaftsführerin hatte es aber schwarz auf weiß auf dem Ergebnisbogen, dass ihr Team gegen Sindelfingen 3 als deutlicher Sieger vom Platz ging. „Sindelfingen kam nicht so stark besetzt nach Schwendi wie eine Woche zuvor“, konnte Maike Nägele einen Grund für das perfekte Abschneiden ausmachen.

Jedoch waren es natürlich auch die eigenen Leistungen, die am vergangenen Sonntag einfach passten. Denn schon nach den Einzeln war die Begegnung entschieden. Maike Nägele (6:1, 6:1), Eva Riekenbrauck (6:4, 7:5), Annika Böhme (6:4, 6:1), Carolin Böhme (7:6, 6:2) und Julia Steidele (6:3, 6:2) punkteten zum 5:1-Zwischenstand. Lediglich Ira Schmid an Position zwei (3:6, 0:6) verlor ihr Einzel. An der Seite von Annika Böhme war sie dann aber im Doppel eins erfolgreich. 7:6, 6:7, 10:7 hieß es für das Schwendier Duo, das damit das sechste Match an diesem Tag zugunsten von Schwendi gewann. „Zwei Siege nach zwei Spieltagen. Das ist eine super Leistung“, freute sich Maike Nägele über den Erfolg. Die Damen 1 haben nun am Sonntag in ihrer Siebener-Gruppe spielfrei. Eine Woche später kommt Vaihingen/Rohr 2 nach Schwendi.

„Wir dachten, das läuft perfekt“, schildert Philipp Staible, Mannschaftsführer der Schwendier Herren 1, die erste Phase des Auswärtsspieles in Kirchheim/Teck. Zumal Schwendi auch als Außenseiter dorthin gefahren war, überraschte der erfreuliche Stand umso mehr. Denn 3:0 führte Schwendi nach der ersten Match-Runde. Tobias Mayr (6:4, 6:3), Adrian Grimolizzi (6:1, 6:4) und Tim Schulz (6:1, 6:0) hatten vorgelegt.

Doch ein weiterer Einzelsieg sollte an diesem Tag für Schwendi nicht herausspringen. Philipp Staible verlor 3:6, 2:6. Keine Chance bei seinem Oberliga-Debut hatte Tom Gutermann (2:6, 1:6). Einzig Niklas Schürrle schnupperte noch an einem Sieg. Deutlich 6:1 hatte er den ersten Satz verloren, mit der gleichen Deutlichkeit (6:1) drehte er das Spiel. Und war dann auch im Match-Tiebreak 8:6 vorne, um letztendlich mit 8:10 den Kürzeren zu ziehen.

„Ein 4:2 nach den Einzeln wäre klasse gewesen“, trauerte Philipp Staible dieser Chance nach. Beim Stand von 3:3 nach den Einzeln kam bei Schwendi die taktische Aufstellung der Doppel zum Zuge. Alles wurde auf Doppel zwei und drei gesetzt. Was aufzugehen schien. Philipp Staible/Raphael Schuler (4:6, 2:6) verloren gegen ein LK-Einser-Doppel. Niklas Schürrle/Adrian Grimolizzi (6:3, 6:4) holten für Schwendi im zweiten Doppel das vierte Match.

Im entscheidenden Doppel konnten sich dann aber Tobias Mayr/Matthias Maurer (4:6, 3:6) gegen stark aufspielende Gegner nicht durchsetzen. „Du fährst nach einem 3:0-Start mit einer Niederlage heim. Das ist bitter gelaufen, obwohl wir stark gespielt haben“, konnte Philipp Staible seinem Team keinen Vorwurf machen. Doch auch nach dieser Niederlage ist für die Herren 1 noch alles drin im Meisterschaftsrennen, „wir können oben mitspielen“, urteilt Philipp Staible. Sein Team hat nun eine Woche Pause. Dies gilt nicht für die Herren 3 von Schwendi. Sie empfangen am Sonntag (Beginn 9 Uhr) als Tabellenzweiter in der Bezirksliga den TK Ulm 1, der derzeit auf Platz 1 steht. Hinsichtlich des Aufstieges wird diese Begegnung richtungsweisend sein.

Weitere Ergebnisse der Schwendier Teams vom vergangenen Wochenende: Junioren 1 – Weissenhof 1 1:5; Aalen 1 – Juniorinnen 1 4:2; Bernhausen 2 – Juniorinnen 2 4:2; Herren 4 – SSG Ulm 99 1 7:2; Biberach-Hühnerfeld 1 – Damen 3 0:9.