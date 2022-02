Narren sind im Rathaus und in Kindergärten unterwegs

Normalerweise wären die „Käppelspudl“ und die „Brunnaweibla“ jetzt am Siedepunkt der Fasnetstage intensiv auf „d`r Gass“. Ging letztes Jahr nicht, geht heuer nicht. Verständlich, dass die beiden Schwendier Narrenfiguren gewisse närrische Entzugserscheinungen beklagen. Um nicht in Vergessenheit zu geraten, hat sich der Zunftrat für dieses Jahr dennoch ein wenig Aktivität verordnet.

Schon vor einiger Zeit hat die Schwendier Narrenzunft einen Malwettbewerb für Kinder ausgerufen. 26 junge Künstler im Alter zwischen drei und elf Jahren haben zu den Farbstiften gegriffen und das Thema „Narrenzunft Schwendi und die Fasnet“ bildlich auf Papier gebracht. „Da sind schöne Motive dabei“, berichtet Zunftmeisterin Michaela Böll. Zusammen mit ihrem Stellvertreter Christian Grimm und Häswartin Karin Hörmann hat sie die Bilder am Mittwoch in der großen Fensterfront des Schwendier Rathauses angebracht. Passanten, die dort vorbeigehen, können die Kunstwerke nun bestaunen. Und den unterschiedlichen Blick der Kinder auf das Fasnetstreiben feststellen.

Siegerkind darf nächstes Jahr beim Umzug mitlaufen

Bis Dienstag sind die Bilder dort zu sehen, dann macht sich eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Zunftrates, daran, die besten drei Zeichnungen zu bestimmen. Das Siegerkind darf sich im nächsten Jahr bei dann hoffentlich regulärem Fasnetsgeschehen in einem Leihhäs zusammen mit der Mutter oder dem Vater in die aktive Gruppe der Schwendier Narren bei einem Umzug einreihen. Für Platz zwei werden als Belohnung kleine Masken ausgegeben und das drittplatzierte Kind darf sich über ein Fanpacket der Schwendier Narrenzunft freuen.

Gewissermaßen garniert wird die von außen einzusehende Bilderausstellung im Rathaus mit zwei lebensgroßen Puppen im Gebäudeinneren. Diese sind natürlich als „Käppelspudl“ und „Brunnaweible“ eingekleidet und entsprechend maskiert. Die traditionelle Rathausstürmung am Donnerstag fiel erneut ins Wasser.

Narren sind im virtuellen Umzug zu sehen

Bürgermeister Wolfgang Späth ist natürlich froh, dass er die Amtsgeschäfte heuer nicht in die Hände von Narren geben muss. Damit diese aber nicht gänzlich leer ausgehen, hat er ihnen eine süße Überraschung versprochen: Eine Abordnung der Schwendier Narren holte gestern 30 köstliche Berliner zum Verzehr ab – die Übergabe des Gebäcks erfolgte coronakonform an der Rathaustür.

Am heutigen Freitag wollen die Narren den Kindergärten in Schwendi, Großschafhausen, Bußmannshausen, Orsenhausen und Sießen im Wald einen Besuch abstatten. „Käppelspudl“ und Brunnaweibla“ werden dabei nicht die Gebäude betreten, sondern mit Abstand im Garten die Kinder erfreuen. Und am Samstag sind die Schwendier Fasnetsfiguren sogar bei einem Umzug zu sehen. Allerdings nur virtuell, denn die Burra-Hexa aus Schmiechen haben Bilder und Filme etlicher Fasnetszünfte zu einem einstündigen virtuellen Umzug zusammengestellt. Dieser ist live ab 19 Uhr auf Facebook zu sehen.