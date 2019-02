Schwendier Narren heulen einen ganzen Eimer Abschiedstränen

Narren sind zuweilen ungeduldig. Im Besonderen waren dies am Glombigen Doschdig die Brunnaweible und Käppelespudl der Schwendier Narrenzunft. Eigentlich wissen sie ganz genau, dass Bürgermeister Günther Karremann in exakt drei Monaten seinen Chefsessel im Rathaus freiwillig räumt. Trotzdem haben sie ihn beim Rathaussturm schon vorab entmachtet und ihm den Rathausschlüssel abgenommen. Ohne Pardon.

Aber Narren sind auch ehrliche Leut’ und sagen die Wahrheit. „Günne, Günne, jessas nei. Dei Amtszeit isch echt scho bald vorbei. Drum kommt dr Pudl heit ganz schwarz, weil dr Abschied so schmerzt“, dichtete die Zunftmeisterin Michaela Böll, nachdem sie Karremanns Krawatte abgeschnitten hatte. Dass die Schwendier Narren mit ihrem „Günne“ eine schöne gemeinsame Zeit erlebt haben in den zurückliegenden Jahren, ließ sie in weiteren Versen anklingen.

Kein Wunder also, dass die Brunnaweible einen ganzen Zinkeimer voll mit Abschiedstränen im Narrenkreis sammeln konnten. Schon jetzt weinen sie Karremann nicht nur eine Träne nach. Mit einem dreifach donnernden „Pudl-bätschnass“ brachten sie fast das Amtszimmer zum Beben.

Damit das langgediente Gemeindeoberhaupt auch im Ruhestand die Schwendier Narren im Herzen behält, füllte ihm Michaela Böll einen kleinen Geschenkkorb. Brunnawässerle und Pudlblut zum Trinken fanden sich darin, ein Narrenbecher mit der Aufschrift „Günne“, ein Öffner für das „Fläschle Bier am Morga“ und ein Aufnahmeantrag als passives Mitglied in der Narrenzunft.

Die Namen der aktuellen Zunftmitglieder muss Günther Karremann nicht auswendig lernen. Sie stehen auf einem roten T-Shirt, das er an Ort und Stelle anziehen musste. Und trotz des Abschieds frohgelaunt stimmten die Narren, zusammen mit der Rathaus-Belegschaft, ein Lied an: „Mir saget no von Herzen Dank, für alles Gute, Essa, Speis und Trank. A schena Zeit dia endet heit, mit dir hattet mir doch recht viel Freid.“

Die Zunftmeisterin wollte vom Noch-Schultes noch wissen, ob er sich den letzten Rathaussturm in seiner Amtszeit auch etwas kosten ließe. „Es ist angerichtet. Von Süßem bis zu Deftigem gibt es alles“, verkündete Karremann und entschwand mit den Narren im Party-Keller des Schwendier Rathauses.