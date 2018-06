Schwendi will 9,4 Millionen investieren

Das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Schwendi wird, sofern es wie geplant durchläuft, eine Rekordmarke setzen. Und zwar im investiven Bereich. Nie zuvor wurde in einem Haushaltsplan im Vermögenshaushalt mehr Geld eingestellt. 9,412 Millionen Euro will die Gemeinde für Investitionsmaßnahmen ausgeben, trotz sehr angespannter finanzieller Situation. Größtes Projekt ist dabei der Kindergartenneubau in Schwendi. Ohne eine neue Schuldenaufnahme von 2,45 Millionen Euro kann die Kommune das beabsichtigte Investitionspaket nicht schultern.

Einstimmig hat der Gemeinderat Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit einem Gesamtvolumen von 24,396 Millionen Euro gebilligt. In einer zweitägigen Klausur hatte das Gremium dem Haushaltsplan sein Gerüst gegeben. Nachdem jetzt alle wichtigen Zahlen und Daten für das kommunale Wirtschaften 2017 gedruckt sind, besteht für Bürgermeister Günther Karremann kein Zweifel: „2017 wird für Schwendi ein herausragendes Haushaltsjahr sein.“ Denn im Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen abgebildet sind, ist das Volumen auf ein Rekordniveau gestiegen. Waren es 2016 noch 6,967 Millionen Euro, sind es 2017 bei 9,412 Millionen.

„Hier sind wenige, aber große Investitionen enthalten, die seit Jahren auf Erfüllung warten“, sagte Karremann. Dabei handelt es sich in erster Linie um zukunftsweisende Investitionen in die Infrastruktur. Allen voran der Kindergartenneubau in Schwendi, der 4,25 Millionen Euro kostet. Nach Abzug von Zuschüssen und dem Anteil der Katholischen Kirchengemeinde (375000 Euro) wird Schwendi 3,291 Millionen Euro aufbringen müssen.

Investition in Straßen

Der zweite Bauabschnitt bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Bußmannshausen (Mittelstraße) ist mit einem Betrag von 1,266 Millionen veranschlagt. Knapp über eine Million Euro müssen aus dem Gemeindesäckel fließen. Ganz ohne Zuschüsse muss die Gemeinde den zweiten Bauabschnitt bei der Sanierung des Herdwegs in Schwendi bewerkstelligen. 882786 Euro kostet die Maßnahme. Für den Rückkauf der Räume des ehemaligen Polizeipostens im Schwendier Rathaus wird die Kommune 180000 Euro ans Land überweisen.

Bei so hohen Gesamt-Investitionsausgaben muss die Gemeinde auf der anderen Seite Geldzuflüsse generieren. Die Verantwortlichen um Kämmerer Joachim Wieland hoffen dabei zum Einen auf eine gute Bilanz im Verwaltungshaushalt. Dieser steht mit einem Volumen von 14,984 Millionen Euro zu Buche, das sind 1,316 Millionen mehr als 2016.

Optimistisch betrachtet Joachim Wieland die positive Entwicklung bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Sofern sich diese im Laufe des Jahres bestätigen sollte, kann Schwendi Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen in Höhe von 9,453 Millionen erzielen. Zur wichtigsten Einnahmequelle ist längst der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3,208 Mio.) geworden, deutlich vor der Gewerbesteuer. Diese ist im Haushaltsplan mit einem Ansatz von 1,4 Millionen Euro verankert. 2016 wird hier voraussichtlich ein Betrag von knapp zwei Millionen stehen.

Mehr Zuweisungen vom Land

Dass Schwendi bei der Berechnung der Steuerkraft (Bemessungsgrundlage ist das Kalenderjahr 2015) weiter abgerutscht und im kreisweiten Vergleich der Kommunen fast schon Schlusslicht ist, hat aber auch einen positiven Effekt. Zum einen erhöhen sich dadurch 2017 die Schlüsselzuweisungen vom Land deutlich um 706700 Euro auf 2,6745 Millionen Euro. Gleichzeitig wird die Gemeinde bei der Finanzausgleichsumlage an das Land um 86200 Euro und bei der Kreisumlage um 154900 Euro entlastet. Dass die Höhe der Kreisumlage dann 1,751 Millionen beträgt, liegt auch an der Senkung des Hebesatzes um einen Prozentpunkt durch den Landkreis Biberach.

Verläuft das Haushaltsjahr 2017 nach den Vorstellungen der Verantwortlichen, lässt sich im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von 1,726 Millionen Euro erwirtschaften. Deutlich mehr als 2016 (763000 Euro). Dieser Betrag wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Er bildet zumindest einen soliden Grundstock für den Ausgleich des Vermögenshaushalts, reicht aber alleine nicht, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Deshalb muss Schwendi aus der allgemeinen Rücklage 850000 Euro entnehmen (damit sind alle Reserven aufgebraucht). Ferner muss die Gemeinde Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (etwa Bauplatzverkäufe) in Höhe von 2,0331 Millionen und aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen (1,3086 Mio.) erhoffen.

Trotz alledem wird Schwendi 2017 nicht von einer neuen Darlehensaufnahme verschont bleiben. 2,45 Millionen sind eingeplant. Damit stürzt die Kommune wieder tiefer in die roten Zahlen, die Schuldenlast wird sich Ende 2017 auf exakt 6245565 Euro summieren. Dann steht umgerechnet jeder Schwendier mit 992,95 Euro in der Kreide – fast drei Mal so hoch wie Einwohner vergleichbarer Gemeinden in Baden-Württemberg.