Schwendi siegt hauchdünn

Zwei verletzte Spieler, eine bravouröse kämpferische Leistung und einen knappen 5:4-Heimsieg gegen Geislingen/Kuchen als Belohnung: Die Herren-Verbandsliga-Mannschaft der Schwendier Tennisabteilung hat auch ihr viertes Saisonspiel gewonnen. Vor den letzten beiden Pflichtspielen rangieren die Herren 1 in der Gruppe damit auf dem ersten Tabellenplatz vor dem SSV Ulm 1846.

Mehr Spannung geht nicht. Vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse auf der Schwendier Tennisanlage erlebten die Herren 1 ein Wechselbad der Gefühle, das erst am späten Sonntagabend ein glückliches Ende fand. Mannschaftsführer Philipp Staible hatte bei dieser erwartet schweren Begegnung gegen Geislingen/Kuchen vorgelegt. Beim 6:0, 6:2-Sieg war sein Gegner chancenlos. Danach Schrecksekunde für Schwendi. 2:5 lag Christoph Lerch im ersten Satz zurück, als er, vermutlich mit einem Muskelfaserriss, verletzungsbedingt die Segel streichen musste. Während Raphael Schuler mit 6:3, 6:1 punktete, stand Schwendis Nummer 1 Jakub Hadrava (Tschechische Republik) gegen Robert Gasparetz aus der Slowakei auf verlorenem Posten und gab sein Spiel mit 2:6, 2:6 ab. Den Zwischenstand von 2:2 konnte Schwendi zu einer doch überraschend deutlichen 4:2-Führung nach den Einzeln ausbauen. Denn Tobias Mayr steigerte sich in seinem Match (3:6, 6:2, 10:5) kontinuierlich und Ralf Maier kämpfte sich leidenschaftlich zum Sieg (7:5, 3:6, 10:6).

Die Führung der Schwendier Tennisherren schmolz an dem heißen Wettkampftag jedoch schnell dahin. Doppel eins mit Philipp Staible/Tobias Mayr verlor klar mit 1:6, 3:6. Und auch Doppel zwei mit Jakub Hadrava/Raphael Schuler (er verletzte sich am Fuß) konnte den Sack nicht zumachen, sie unterlagen 6:2, 5:7, 6:10. Somit lag beim Stand von 4:4 aller Druck auf dem dritten Doppel. Für den verletzten Christoph Lerch stand Abteilungsleiter Marco Guariglia an der Seite von Ralf Maier auf dem Sandplatz. Der 37-jährige Routinier konnte bei seinem unerwarteten Einsatz überzeugen. Zusammen mit seinem 20 Jahre jüngeren Mitspieler Ralf Maier, der sich trotz Krämpfen durchbiss, gelang der alles entscheidende Match-Erfolg mit 5:7, 6:2, 10:7. „Unsere Gegner zeigten Nerven und hatten Angst vor dem Gewinnen“, deutete Marco Guariglia den Grund für die Wende nach dem ersten Satz an.

Der 5:4-Sieg für den Verbandsligisten Schwendi war der vierte Erfolg im vierten Spiel. Am Sonntag haben die Herren 1 spielfrei, danach stehen zwei knackige Begegnungen gegen Bad Schussenried und Ulm zum Abschluss der Verbandsrunde an.

Den Klassenerhalt in der Verbandsliga haben die Damen 1 weiter im Visier. Allerdings konnten sie am Sonntag beim Heimspiel gegen die Damen vom SSV Ulm 1846 ihr Punktekonto nicht erhöhen. Mit 3:6 unterlagen die Schwendier Damen. Bereits nach den Einzeln war die Begegnung entschieden, Ulm führte 5:1. Lediglich Lucie Prochazkova (Tschechische Republik) hatte für Schwendi gepunktet. In den Doppeln konnte Schwendi dann noch Ergebniskosmetik betreiben. Lucie Prochazkova/Sarah Bömicke (6:1, 6:0) sowie die Schwestern Madeleine und Amelie Sassmann (6:3, 0:6, 10:6) waren erfolgreich. Am Sonntag fahren die Damen zu einem wichtigen Auswärtsspiel nach Friedrichshafen/Fischbach. Gegen den Tabellenletzten muss Schwendi gewinnen, um den Abstand zu den zwei Abstiegsplätzen in ihrer Gruppe zu bekommen.

Die weiteren Ergebnisse vom Wochenende: Sindelfingen 1 – Junioren 1 7:2; Juniorinnen 1 – Metzingen 1 3:6; Unter/Obersulmetingen 1 – Herren 4 7:2; Damen 2 – Granheim 1 7:2; Leutkirch 1 – Herren 2 3:6; Friedrichshafen/Fischbach – Herren 30 8:1. (beb)