Schwendi setzt ab Sommer auf Depperschmidt

Achselzuckend meint Markus Elbs: „Man hat eben nicht mehr den Kontakt hinüber nach Vorarlberg, den man vorher hatte.“ Vielleicht würden sich die Leute dies- und jenseits der Grenze sogar auseinander leben, fügt der stämmige Holzbetriebsbesitzer an. Wenn es so wäre, eine höchst bedenkliche Entwicklung – zumindest mit Blick auf den oft beschworenen europäischen Geist. Wobei es Elbs eher ums tägliche Miteinander an der Grenze geht.

Er wirft einen kurzen Blick um die Ecke eines Geräteschuppens, praktisch ein letzter Zipfel Bayern, an ...