Schwendi kassiert 1:5-Niederlage

Ein cooler Tennistag, aber am Ende ohne Zählbares auf der Habenseite: So fasste Schwendis Spielführer Philipp Staible das Spiel der Tennis-Herren I gegen Bad Schussenried am Samstag zusammen. 1:5 endete das Heimspiel in der Württembergstaffel, Bad Schussenried als Favorit hatte sich durchgesetzt.

Überraschend kam die Niederlage für die Schwendier Tennisspieler nicht. Denn das Team aus Bad Schussenried war in Schwendi mit bestechender Spielqualität auf den Platz gegangen. Im Voraus war klar, dass Schwendi nur ein Wunder auf dem blauen Teppich in der Tennishalle helfen würde, um Bad Schussenried zu besiegen. Die beiden Einzel an Position eins und vier gingen relativ eindeutig an den Gegner. Philipp Staible verlor 2:6, 0:6 gegen Dominik Böhler und Niklas Schürrle unterlag 1:6, 4:6 gegen Bernd Elshof. Durchaus Gewinnchancen für Schwendi offenbarten die beiden anderen Einzel. Tobias Mayr kämpfte über zweieinhalb Stunden gegen David Gaissert, am Ende musste er sich 7:6, 5:7, 1:10 geschlagen geben. Und sogar einen Matchball hatte Schwendis Nummer drei Lukas Ottenbreit gegen Michael Walser. Verwandeln konnte er ihn allerdings nicht, die spannende Begegnung endete 6:4, 2:6, 10:12.

4:0 nach den Einzeln stand es für Bad Schussenried. Anschließend verlor das Schwendier Doppel eins mit Tobias Mayr/Lukas Ottenbreit 0:6, 3:6. Den Ehrenpunkt für Schwendi sicherte das Doppel zwei mit Philipp Staible/Raphael Schuler (6:2, 6:3).

Das Positive im Vergleich zum ersten Winterhallenrundenspiel, das Schwendi in Oberstenfeld 0:6 verlor, war für Philipp Staible eindeutig: „Wir haben eine Leistungssteigerung auf den Platz gebracht.“ Diesen Schwung wollen die Tennisherren mitnehmen, um in der höchsten Spielklasse des Verbands doch noch den Abstieg zu verhindern. Zwei Spiele Anfang März stehen noch aus, beide muss Schwendi gewinnen.