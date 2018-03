Schwendi investiert wie noch nie

Der Haushaltsplan 2018 für die Gemeinde Schwendi ist rekordverdächtig. Mit einem Gesamtvolumen von 27,8 Mio. Euro klettert das Budget gegenüber dem Vorjahr um 3,41 Mio. Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen bei Einnahmen und Ausgaben 16,65 Mio. Euro, der investive Bereich im Vermögenshaushalt weist 11,15 Mio. Euro aus. Um die beabsichtigten Vorhaben und Maßnahmen zu finanzieren, ist eine neuerliche Darlehensaufnahme von 420 000 Euro eingeplant. Weil gleichzeitig von den Altschulden gut 610 000 Euro getilgt werden, schmilzt der Schuldenberg der Gemeinde am Jahresende leicht auf 6,29 Mio. Euro ab.

„Es ist ein bisschen schwierig für mich, etwas zu sagen, ohne staatstragend zu werden“, deutete Bürgermeister Günther Karremann bei der Ratssitzung am Montag an, dass der Haushalt 2018 in seiner Dimension wohl etwas Besonderes ist. Es sei eines der größten Budgets der Gemeinde Schwendi, „stolze 27,8 Mio. Euro sind das Volumen“. Ohne die tolle Konjunktur, so Karremann weiter, wäre dieses Budget allerdings nicht umsetzbar. Dem Dank an alle Steuerzahler schob er die Hoffnung nach, dass das Florieren der Wirtschaft noch lange so bleibt. Obwohl Schwendi in 2018 offenbar aus dem Vollen schöpfen kann, konnten nicht alle aus den Ortschaften vorgetragenen Wünsche erfüllt werden. „Sonst wäre das Buch doppelt so dick“, sagte Karremann mit Blick auf die 486 Seiten des Haushaltsplanes. Dass der Gemeinderat dieses Zahlenwerk und die Haushaltssatzung am Montag einstimmig absegnete, wertete Karremann als starkes Signal für das Haushaltsjahr 2018.

In zweitägiger Klausur vor einigen Wochen hatten die Räte debattiert, Zahlen gesichtet und Inhalte für das Haushaltsjahr fixiert. Das Ganze hatte Kämmerer Joachim Wieland danach in Papierform gebracht – viel Lob wurde ihm dafür am Montag zuteil. Die wichtigsten Zahlen für das Haushaltsjahr 2018 schnitt Wieland bei der Ratssitzung noch einmal an. Tragende Bedeutung kommt dabei den Einnahmen im Verwaltungshalt zu. Längst ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zur wichtigsten Einnahmequelle der Gemeinde geworden. 3,85 Mio. Euro sind veranschlagt. Die Schlüsselzuweisungen vom Land werden auf 2,38 Mio. Euro beziffert.

Drittgrößter Posten ist die Gewerbesteuer. „Gott sei Dank geht es der heimischen Wirtschaft ganz hervorragend“, freute sich Karremann auch über die damit verbundenen Gewerbesteuereinnahmen von erhofften 2,2 Mio. Euro. Insgesamt kann Schwendi 2018 mit 7,41 Mio. Euro Steuereinnahmen rechnen. Auf der Ausgabenseite schlagen die Kreisumlage mit 2,11 Mio. Euro, die Finanzausgleichsumlage mit 1,74 Mio. Euro und die Gewerbesteuerumlage mit 468 000 Euro zu Buche. Des Weiteren sind alle Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebes im Verwaltungshaushalt dargestellt. Personalkosten muss die Gemeinde in Höhe von 2,68 Mio. Euro aufbringen (Vorjahr 2,57 Euro). Um die Substanz des Gemeindevermögens zu erhalten, werden 1,61 Mio. Euro für Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, Einrichtungen, Anlagen, Straßen und Grundstücken bereitgestellt. Werden die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt gegenüber gestellt, ergibt sich eine Ertragslage von 1,63 Mio. Euro. Dieser Überschuss wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und ist damit ein Teil zur Finanzierung von Investitionen. Diese liegen 2018 auf Rekordniveau; in keinem Haushaltsvorjahr vorher wurde in Schwendi so viel Geld (11,15 Mio. Euro) für Investitionsmaßnahmen ausgegeben.

Bauvorhaben kosten

Als großes laufendes Bauvorhaben ist der Kindergarten-Neubau in Schwendi im Vermögensplan abgebildet. Knapp 2,24 Mio. Euro beträgt der Anteil der Gemeinde, der 2018 für dieses Projekt notwendig ist. Ebenfalls auf der Agenda heuer ist der zweite Bauabschnitt der Mittelstraße in Bußmannshausen. Straßenbau und Kanalverlegung kosten hier zirka 1,1 Mio. Euro. Für den Breitbandausbau hat die Gemeinde weitere 790 000 Euro vorgesehen. Für die Erneuerung der Weihungsbrücke in Weihungszell, die gesamt 432 400 Euro kostet, werden 240 000 Euro im aktuellen Haushaltsjahr eingestellt. Ein Steg über die Rottum in Schönebürg kostet 130 000 Euro. Den Erwerb von Grundstücken in allen Ortsteilen will die Gemeinde mit einer Summe von 1,24 Mio. Euro vollziehen. Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt und die Entnahme aus Rücklagen (3,3 Mio. Euro) werden neben anderen Einnahmen voraussichtlich nicht ganz reichen, um die Vorhaben des Vermögenshaushaltes zu finanzieren. Ein neuer Kredit in Höhe von 420 000 Euro ist nötig. Sollten alle geplanten Investitionsmaßnahmen 2018 realisiert werden, wird Schwendi am Jahresende auf 6,29 Mio. Euro Schulden sitzen. Pro Kopf bedeutet dies einen Schuldenstand von 955,02 Euro. Damit ist jeder Schwendier zirka 2,65 Mal höher verschuldet als Einwohner in vergleichbaren Gemeinden in Baden-Württemberg.

„Unser erklärtes Ziel ist es, die neuerliche Darlehensaufnahme in 2018 deutlich zu reduzieren oder gar nicht zu brauchen“, ist der Wunsch von Bürgermeister Karremann. Der Finanzbedarf und die Aufgaben der Kommune werden auch in Zukunft aber nicht ausgehen, blickte Karremann voraus. Ein finanzielles Engagement der Gemeinde, das man vorausschauend auf dem Schirm haben sollte, sieht Karremann unter anderem im Feuerwehrwesen (Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen in Großschafhausen, Bußmannshausen, Schönebürg) und bei der Sanierung von gemeindeeigenen Mehrzweckhallen (Orsenhausen, Sießen im Wald).