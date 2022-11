Schwendi II gewinnt Krimi gegen TV Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Es hätte nicht spannender sein können“, so Ralf Maier, der seine Kameraden bis zum letzten Punkt unterstützte. Nach den Einzeln stand es zwei zu zwei, hier setzten sich Johannes Baur und Christoph Lerch souverän in jeweils zwei Sätzen durch. Während Tim Schulz denkbar knapp an Position zwei verlor, hatte Joel Stuböck gegen Benjamin Köhle mit 0-6 und 5-7 das Nachsehen, aber auch diese fünf Spiele waren so entscheidend wie jedes Spiel an diesem Sonntag. Denn am Ende gewann man mit 3-3 Punkten, 6-6 Sätzen und 48-46 Spielen. „Wir hatten die Doppel goldrichtig aufgestellt, Doppel zwei mit Schulz und Lerch mussten klar gewinnen, Doppel 1 mit Stuböck und Baur um jedes Spiel kämpfen“, so Tim Schulz, der dieses Jahr schon öfters solche Doppel für Schwendi entschieden hat. Matchwinner war am Ende Christoph Lerch, der Oldie der beide Matches für Schwendi gewann, unterstrich einmal mehr, warum er viele Jahre die Nummer 1 in Schwendi war. Die nächsten beiden Matches sind gegen den SSV Ulm 1 und den TC Ehingen.