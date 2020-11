Schwendi belohnt die Schöpfer blühender Pracht

Ole Münder wird neuer Bürgermeister von Langenargen. Das Ergebnis war am Sonntagabend erneut knapp: Der Herausforderer erreichte im zweiten Wahlgang am Sonntag 50,91 Prozent der Stimmen. Münder bedankte sich in einer kurzen Rede für das Vertrauen. Amtsinhaber Achim Krafft kam auf 48,85 Prozent. Er zeigte sich gefasst.

Der parteilose Würzburger Oberverwaltungsrat Münder konnte 2122 Wähler hinter sich vereinen. Für den CDU-Politiker Krafft stimmten 2036 Langenargener und Langenargenerinnen, 86 weniger.