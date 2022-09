Schumann Quartett spielt Mozart, Schumann und Brahms in Schwendi

Das Schumann Quartett spielt am Sonntag, 2. Oktober, um 11 Uhr bei der Herbst Matinée auf der Kleinen Bühne in Schwendi. Unter anderem werden sie Werke von Mozart, Schumann und Brahms zur Aufführung bringen, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Es gilt als eines der führenden Streichquartette und wurde 2007 von den drei Brüdern Erik, Ken und Mark Schumann sowie dem Bratschisten Veit Hertenstein in Köln gegründet. Für das Konzert in Schwendi haben sie ein spannendes Programm vorbereitet: Beim Mozartwerk „Adagio and Fugue in C-Moll“ werden die Besucher hören, dass die Fuge nicht nur eine Kompositionsform des Barocks ist, Robert Schumanns „Streichquartett A-Dur op. 41,3“ wird die Romantiker unter ihnen begeistern und das „Streichquartett a-Moll, op. 51,2 von Brahms entstand in Tutzing am Starnberger See, nach dem Brahms vorher etwa zwanzig Streichquartette zerstört hat.

Karten für das Konzert kosten 40 Euro und sind an allen Reservix Vorverkaufsstellen, unter anderem im Kulturhaus Laupheim, Telefon 07392/968 00 16, erhältlich.